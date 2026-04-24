1:e Socialsekreterare
Motala kommun, Omsorg SoL och LSS / Socialsekreterarjobb / Motala Visa alla socialsekreterarjobb i Motala
2026-04-24
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Motala kommun, Omsorg SoL och LSS i Motala
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Socialförvaltningen ansvarar för insatser, stöd och service till enskilda och familjer i kommunen. Våra verksamheter styrs främst av socialtjänstlagen, LSS-lagen och hälso- och sjukvårdslagen och ska verkställa insatser reglerade av dessa lagar. Samtliga verksamheter genomsyras av individen i centrum för att tillgodose individens behov. Uppdraget innebär stort kundfokus och serviceanda.
Arbetsuppgifter
Som 1:e socialsekreterare i enheten Omsorg SoL har du en nyckelroll där är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att leda och stötta socialsekreterarna i gruppen. Du arbetar nära enhetschef och din 1:e-kollega och ingår i ledningsgruppen för Utredning, stöd och tillstånd. Inom verksamhetsområdet finns även, förutom Omsorg SoL, enheterna för LSS- och socialpsykiatri och alkohol- och tobakshandläggning och du kommer arbeta nära enhetschef och 1:e socialsekreterare för dessa enheter.
Du arbetsleder och handleder socialsekreterare, bidrar till kvalitet och utveckling i verksamheten, driver förbättringsarbete och skapar engagemang i gruppen. Du är med och formar en modern och hållbar socialtjänst med fokus på äldre.
Inom enheten Omsorg SoL arbetar vi med biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv kopplat till alla delar av handläggningen där individens behov står i centrum (IBIC). Här blir du del av ett kompetent och engagerat team med olika roller där vi hjälps åt för att skapa kvalitet i varje del av arbetet.Kvalifikationer
Du har socionomutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av att arbeta inom myndighetsutövning och det är meriterande om du har erfarenhet av ledarskap inom socialtjänstens myndighetsarbete.
Du är trygg, tydlig och kommunikativ för att kunna stötta socialsekreterarna på bästa sätt, och du har ett engagerande och inspirerande ledarskap. Du förväntas vara drivande i kvalitetsutveckling och vara nyfiken på omvärlden då detta behövs i rollen.
Du har också B-körkort.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Kontorsarbetstid
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320869".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motala kommun
(org.nr 212000-2817)
Drottninggatan 2 (visa karta
)
591 86 MOTALA
För detta jobb krävs körkort.
Motala kommun, Omsorg SoL och LSS
Enhetschef
Elinor Bergersten elinor.bergersten@motala.se 0141225362
9873179