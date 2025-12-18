1:e Lss-Handläggare
2025-12-18
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar. Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Är du nyfiken på att utmana dig med ett spännande uppdrag som 1:e Lss-Handläggare hos oss på Myndighet Funktionsstöd? Vår verksamhet består också av handläggare för bostadsanpassning och administration personlig assistans och vi är sammanlagt 14 medarbetare som arbetar nära varandra, i samma byggnad.
Som medarbetare på vår enhet är du en del av ett viktigt och meningsfullt arbete, där grunduppdraget är centralt i alla delar av vårt arbete. Vi erbjuder dig en arbetsplats som karaktäriseras av god sammanhållning, glädje och engagemang och där du har möjligheten att utvecklas i ett omtänksamt arbetsklimat. Marks Kommuns värdegrund genomsyrar vår verksamhet och med hjälp av den bygger vi vidare på vår tillitsfulla arbetsplatskultur.
Du kommer att ha en erfaren 1:e Lss-Handläggare som kollega och ni arbetsleder och handleder tillsammans 7st Lss-Handläggare i deras utredningsarbete och beslut om insatser, enligt Lagen om stöd och service (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL), för både barn och vuxna med funktionsnedsättningar. Tillsammans med din 1:e kollega och enhetschef säkerställer vi att Lss-verksamheten arbetar i enlighet med grunduppdraget, det politiska uppdraget och det regelverk som gäller som tex att följa gällande delegationsordning.
I ditt uppdrag ingår det att omvärldsbevaka genom att tex vara uppdaterad om aktuell lagstiftning, rättspraxis, forskning och metoder inom verksamhetsområdet. Du medverkar i arbetet med att upprätta och revidera rutiner och riktlinjer, samt arbetar aktivt med kompetensutveckling i verksamheten. Under 2026 kommer vi tex att arbeta vidare med IBIC, NUSO och målet att vara "Bästa Barnkommun", vilket du i rollen som 1:e har en viktig funktion.
I arbetet som 1:e ingår kontakt och samverkan med andra myndigheter, organisationer, utförare och andra relevanta samarbetspartners, såväl internt som externt och vi ser gärna att du har erfarenhet av detta. För att lyckas i din roll som 1:e Lss-handläggare får du en strukturerad introduktion, samt kontinuerlig grupp- och processhandledning månadsvis, av en extern handledare. Vi erbjuder även en ledarskapsutbildning med start 2026 för alla medarbetare som har en 1:e befattning inom socialförvaltningen.Kvalifikationer
Vi söker dig med socionomutbildning eller annan högskola- eller universitetsutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. En alternativ akademisk utbildning ska minst innehålla Socialrätt 1, gärna del 2.
Du skall ha goda kunskaper om lagen om stöd och service (LSS) och socialtjänstlagen (SoL), för både barn och vuxna med funktionsnedsättningar, samt visa upp goda kunskaper och erfarenheter av utredningsarbete inom myndighetsutövning, enligt Lss och SoL.
Du har mycket god förmåga att utrycka dig i det svenska språket, både muntligt och skriftligt.
B-körkort är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i en arbetsledande funktion, har kunskap om IBIC och har erfarenhet av socialt arbete. Tidigare arbete inom handläggning av barn är också meriterande då LSS-handläggning innefattar ansökningar om insatser riktade till barn.
Som 1:e LSS-handläggare är det viktigt att du kan arbeta självständigt, är strukturerad och kan omprioritera när situationen kräver det. Har förmåga att fatta beslut och kommunicera dessa på ett pedagogiskt och professionellt sätt, samt att du är lyhörd och har lätt för att samarbeta. Du är en stabil och trygg person som sätter värde i att vara prestigelös.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till hybridarbeteoch flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
