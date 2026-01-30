191. Mekbat rekryterar GSS/K
Försvarsmakten / Militärjobb / Boden Visa alla militärjobb i Boden
2026-01-30
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Boden
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige
Just nu växer, utvecklas och utökar Försvarsmakten. Försvarsmakten är en viktig del av vårat demokratiska samhälle, och en garant för att vi ska kunna leva våra liv i fred och frihet.
Norrbottens regemente, I19, är ett av Sveriges största regementen. I19 har till uppgift att producera krigsförband till Norrbottensbrigaden. Brigadens förband är specialiserade på strid i subarktisk miljö. I19 är låset i Norr.
På I 19 ansvarar Norrbottens pansarbataljon för den dagliga utbildningen och produktionen av två pansarbataljoner ingående i Norrbottensbrigaden med anfallsstrid i subarktisk miljö som huvudsaklig förmåga. I bataljonerna ingår de senaste varianterna av stridsfordon 90 och stridsvagn 122.
FLF FIN (Forward Land Forces Finland)
Norrbottensbrigaden - NmekB 19 rekryterar nu soldater och officerare, som kommer ha huvudsaklig inriktning att verka och tjänstgöra med en styrka inom den multinationella styrkan till FLF Finland. Erbjudandet innebär en anställning vid NmekB 19 och Bodens Garnison där du kan få vara del av en historisk uppgift för Garnisonen, Norrbottensbrigaden, Försvarsmakten och Sverige inom ramen för NATO.
Nuvarande planeringsinriktning är att huvuddelen av styrkebidraget är stationerade i Boden och genomför verksamhet inom ramen för NmekB 19 och FLF FIN i både Sverige och Finland. Verksamheten kommer att omfatta övning, träning, utbildning, beredskap i både Sverige och Finland
Kvalifikationer:
KRAV
• Genomförd grundutbildning med godkända betyg.
• Inneha kunskap och kompetens för sökt befattning erhållen från grundutbildning eller GSS anställningPubliceringsdatum2026-01-30Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande och en uppgiftsfokuserad lagspelare. Du bör dessutom vara stresstålig och ha viljan att göra ditt bästa i alla lägen. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
ÖVRIGT
Anställningsform: Tjänsten är en GSS/K anställning som inleds med 6 månaders provanställning. Därefter en tidsbegränsad anställning upp till 8 år med möjlighet till förlängning upp till 4 år.
Anställningen medför arbetsskyldighet såväl nationellt som internationellt.
Anställningen innebär att du kommer bli krigsplacerad på NmekB 19, vid krigsförbandet som du anställs vid.
Arbetsort för närvarande: Boden
Tillträdesdatum: 2026-05-04 (V 618 mån)
Alla som är aktuella för tjänsten ska genomgå fystester och säkerhetsprövningsintervjuer. Testhelger är planerade på I 19 mellan v 611 och v613. Urval sker löpande och därför kommer kallelse skickas nära inpå testtillfället. Annat testtillfälle kommer inte att erbjudas för denna rekryteringsperiod
För upplysningar om befattningen kontakta:
• Mekbat, som du når på mailadressen:I19-191mekbat@mil.se
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
• Mekbat, som du når på mailadressen: I19-191mekbat@mil.se
Fackliga representanter - kontaktas via FM växel 0921-34 80 00
Officersförbundet, Håkan Jansson och Janne Almgren
Försvarsförbundet, Annelie Forshage
SEKO-F, Susanne Thunberg
SACO, Björn Astermo
I din ansökan vill vi ha:
• Personligt brev som beskriver dig själv, din militära utbildning, vilken befattning du är intresserad av och varför du tycker att du skulle passa hos oss.
• CV
• Betyg från militär grundutbildning
• Betyg från gymnasiet
• Referenser, varav minst en ska vara i Försvarsmakten. Lämpligen din plutonchef.
• Övriga relevanta militära intyg
Välkommen med din ansökan senast fredag 6 mars 2026 (v 610)
I 19 är ett av Sveriges största regementen med verksamhet i Boden, Kiruna, Tåme och Grubbnäsudden/Lomben. Huvudort och ledning för regementet finns i Boden.
Regementets viktigaste uppgift är att bygga krigsförband och under de närmaste åren ska I 19 successivt utveckla den nya Norrbottensbrigaden. År 2028 ska regementet kunna utbilda, förrådsställa och mobilisera hela brigaden inklusive de tillhörande funktionsförbanden; ledning, fältarbeten, luftvärn och logistik. Brigaden ska kunna föra strid i alla miljöer men vara specialiserad för strid i den subarktiska miljön på Nordkalotten.
På regementet finns även Försvarsmaktens vinterenhet som har uppdraget att samordna och understödja utvecklingen av Försvarsmaktens vinterförmåga.
Värnpliktsutbildningen genomförs vid Norrbottens pansarbataljon som ansvarar för att utbilda och vidmakthålla förband till Norrbottensbrigaden. Regementet består i övrigt av regementsstaben, Försvarshälsan, Garnisonsstödsenheten, Logistikenheten och Lokalplaneringsenheten.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9712979