1-5 amanuenser till Historiska museet, 6-18%
2025-11-27
Om arbetsplatsen
Historiska museet vid Lunds universitet har Sveriges största samling av föremål från sten-, brons- och järnålder.
Museet förvaltar även ett myntkabinett, medeltida kyrklig konst, etnografiska föremål samt antik- och anatomiska samlingar. Historiska museet har accessionsansvar för större delen av de arkeologiska fynd som grävs fram i Skåne.
Inför våren 2026 söker Historiska museet 1-5 amanuenser som kan arbeta extra i vår utåtriktade verksamhet på museet.
Vi erbjuder
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som museivärd är det du som möter och tar emot museets publik i entré och utställningssalar. Du är ansiktet utåt och en viktig del i våra besökares museiupplevelse. I arbetet ingår att informera och vägleda, liksom att värna och berätta om museets föremål. Du kommer att ingå i ett team som bemannar butik, reception och utställningar. Som museivärd håller du också visningar och ansvarar för den dagliga driften av de publika utrymmena i museet. Du arbetar även i vår historiska verkstad där vi arrangerar workshops och pedagogiska aktiviteter för framför allt vår yngre målgrupp.Publiceringsdatum2025-11-27Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för den historiska berättelsen och är aktivt studerande inom arkeologi, historia eller annan likvärdig utbildning som har koppling till museets verksamhet och våra samlingar. Du behöver vara studerande vid Lunds universitet våren 2026 för att kunna erbjudas anställning som amanuens.
Då vi har många internationella besökare är det ett krav att du har goda kunskaper i svenska och engelska. Ytterligare språkkunskaper är meriterande. Du behöver vara bekväm med att tala inför grupp och möta besökare, samt anpassa ditt värdskap efter olika människor bakgrund och erfarenheter. Det är meriterande med tidigare erfarenhet av att arbeta publikt och hålla visningar. Eftersom du arbetar i ett team är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga, är kommunikativ och har ett flexibelt förhållningssätt. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper som förmåga att samarbeta och kommunicera.
Krav för anställningen är:
• Anställningen kräver att du är antagen till universitetsstudier på Lunds universitet vårterminen 2026, antagningsbesked och registreringsintyg behöver uppvisas.
• Du studerar historia, arkeologi, museologi eller annan utbildning som vi bedömer har koppling till vår verksamhet och våra samlingar.
• God förmåga i svenska och engelska i både tal och skrift.
Meriterande för anställningen är:
• Erfarenhet av publikt arbete och att hålla visningar och guidade turer på ett museum eller liknande.
• Vana vid att hantera kassa och möta kunder.
• Goda kunskaper i ytterligare språk utöver svenska och engelska.Övrig information
Vi söker 1-5 personer som kan arbeta mellan 6-18% med tillträde 2600202, eller enligt överenskommelse, till och med 260531.
Du schemaläggs framför allt på helger. Arbete på kvällstid kan förekomma.
Endast den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens. (5 kap 10 § HF). Anställningen får tidsbegränsas till högst ett år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får omfatta högst tre år. En anställning som amanuens får motsvara en omfattning på max 50 %.
Eftersom tjänsten innehåller pedagogiskt arbete med barn behöver du visa ett utdrag ur belastningsregistret om du erbjuds en tjänst.
För information om anställningen kontakta husintendent och evenemangsansvarig Anna Malinowski på telefon +46 46 222 95 09 eller mail anna.malinowski@luhm.lu.se
, alternativt enhetsadministratör Lizette Larsson på telefon +46 46 222 97 61 eller mail lizette.larsson@luhm.lu.se
.
