1 forskartjänst inom bioinformatisk metabolomikdataanalys
2025-09-26
1 forskartjänst inom bioinformatisk metabolomikdataanalys
Institutionen för kemi - BMC bedriver forskning och utbildning inom analytisk kemi, biokemi och organisk kemi.
Drygt 100 personer arbetar på institutionen. Nya medarbetare och studenter rekryteras från hela världen och engelska är det huvudsakliga arbetsspråket. Institutionen är belägen vid Biomedicinskt Centrum i Uppsala där det finns goda möjligheter till samarbeten med forskargrupper inom biologi, farmaci, medicin och SciLifeLab samt tillgång till avancerad infrastruktur för experimentella och teoretiska studier.
Läs mer om forskningen vid Inst. för kemi - BMC på vår hemsida.
Uppsala universitet är ett ledande internationellt forskningsuniversitet med över 53 000 studenter och 7 600 anställda. Vi erbjuder en inspirerande akademisk miljö med världsledande infrastruktur och ett starkt engagemang för forskning, utbildning och samhällsnytta av högsta kvalitet. Uppsala universitet är en av de fyra grundande medlemmarna i Science for Life Laboratory (SciLifeLab), ett nationellt centrum för infrastruktur och forskning inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper.
Som en del av detta initiativ grundades SciLifeLab Drug Discovery and Development Platform (SciLifeLab DDD) för att stödja akademisk läkemedelsforskning i Sverige. Inom plattformen verkar ADME of Therapeutics (ADMEoT)- även känt som Uppsala University Drug Optimization and Pharmaceutical Profiling (UDOPP) - som en specialiserad enhet vid Institutionen för farmaci, Farmaceutiska fakulteten. Enheten fokuserar på in vitro ADME (Absorption, Distribution, Metabolism, and Excretion), bioanalys och farmakokinetisk (PK) profilering i tidig läkemedelsutveckling. Mer information: https://www.uu.se/en/department/pharmacy/infrastructure/udopp
Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet har en interdisciplinär miljö som är central inom läkemedelsområdet. Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och omfattande samverkan med det omgivande samhället utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska området. Bland våra centrala kompetenser är in vitro ADME modeller, avancerade in vivo-metoder, modellering och simulering, liksom patientrelaterade och samhälleliga aspekter på allt från individens läkemedelsanvändning till läkemedelspolitik. Mer om vår forskning: https://www.uu.se/institution/farmaciPubliceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Den som får tjänsten kommer att bygga, implementera och underhålla robusta bioinformatikpipelines för metabolomikdataanalys och visualisering av metabolomikdata, stödja integrationen av programvaruverktyg för (för-)bearbetning av data, upptäckt av biomarkörer och prediktiv modellering. Vidare kommer personen att fungera som ämnesexpert inom metabolomik i tvärvetenskapliga team som spänner över Globisch Laboratory vid Institutionen för kemi - BMC, ADMEoT-enheten vid Institutionen för farmaci och SciLifeLab DDD. Rollen innebär ett nära samarbete med forskare vid flera institutioner i Sverige och internationellt. Tjänsten innebär nära arbete inom pågående och framtida svenska akademiska läkemedelsutvecklingsprojekt och därmed tvärvetenskapligt samarbete inom respektive projektgrupp.
Kvalifikationskrav
Den sökande måste ha en doktorsexamen och dokumenterad omfattande erfarenhet av metabolomikdataanalys. Den erforderliga expertisen omfattar förbehandling av rådata insamlade med UPLC-MS med XCMS, MZmine eller MSDIAL, normaliseringsprocedurer, kunskaper i R och/eller Python för skriptning och dataanalys, metabolitidentifiering via MS/MS och annotering (t.ex. SIRIUS, HMDB, autentiska bibliotek etc.), statistisk uni- och multivariat analys, datavisualisering (PCA-poäng, vulkan, värmekarta och korrelationsdiagram, antingen programvaru- eller skriptbaserade) och metadataintegration. Dokumenterad expertis inom både icke-riktade och riktade metabolomikarbetsflöden samt god förståelse för statistik och statistisk modellering tillämpad på metabolomik krävs. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, motivation och självständighet med en samarbetsinriktad och teamorienterad inställning. Dessutom kommer hänsyn att tas till hur sökanden genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha de förmågor som krävs för att utvecklas inom projektet. Goda kunskaper i engelska i tal, skrift och läsning krävs. Sökanden förväntas ha dokumenterad förmåga att arbeta i tvärvetenskapliga team samt att integrera metabolomik med biologiska och farmakologiska dataset.
Meriterande
Praktisk erfarenhet från laboratoriemiljö är meriterande.
Praktisk erfarenhet av metabolomikundersökningar i laboratoriemiljö och erfarenhet av projektledning.
Om anställningen
Anställningsomfattning är tillsvidare, 100%. Provanställning på sex månader tillämpas. Tillträde 2025-12-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Daniel Globisch, Daniel.globisch@kemi.uu.se
, +46 18 471 3630 (SciLifelab DDD Scientific Platform Director); och/eller Docent Pawel Baranczewski: pawel.baranczewski@uu.se
+46 707 46 7894 (Head of ADME of Therapeutics Unit).
Välkommen med din ansökan senast den 20 Oktober 2025. UFV-PA 2025/2891.
Välkommen med din ansökan senast den 20 Oktober 2025. UFV-PA 2025/2891.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
