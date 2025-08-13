1.e Kock
Söker du ett fast arbete med dagtid - där du får arbeta i team, träffa kunder och bidra med matglädje varje dag?
Då är detta tjänsten för dig!
• Vi söker en 1:e kock med passion för mat och ledarskap. Det här är en roll med frihet, ansvar och stora möjligheter till att växa.Tidigare erfarenhet av dagligvaruhandeln och Kunskaper i kalkylering och receptutveckling är meriterande.
Minst 3 års erfarenhet som kock, gärna inom butikskök, restaurang eller liknande.
Utbildning inom relevant område.
God kunskap om livsmedelshygien.
Förmåga att planera och organisera köksarbetet på ett effektivt och strukturerat sätt.
Ha driv, struktur och ett öga för kvalitet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
pierre@kockin.se
E-post: pierre@kockin.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kock. In AB
(org.nr 556760-2098) Arbetsplats
Kock.In Jobbnummer
9457621