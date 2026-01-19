Zeppelin söker platschef till Landvetter!
2026-01-19
Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande arbete i ett globalt och expansivt företag som strävar efter ett nära och långsiktigt samarbete med våra kunder. Vi erbjuder dig även goda utvecklingsmöjligheter i en växande organisation med härliga medarbetare. Läs mer om hur några av våra medarbetare upplever oss som arbetsgivare på Zeppelin Inifrån.
Vi söker dig som på ett affärsmässigt, serviceinriktat och kvalitetsmedvetet sätt vill leda, driva och utveckla vår serviceverksamhet i Västra Götaland med placering i Landvetter. Rollen innebär ett helhetsansvar för personal, leverans av service och tjänster, kund och ekonomi. Du kommer att rapportera till vår Regionchef i Syd. Verksamheten består av mekaniker, två fältservicechefer och en verkstadschef. Fältservicechefer samt verkstadschef är direktrapporterande till platchef.
Ett urval av förekommande arbetsuppgifter:
* Budget och resultatansvar
* Personalansvar
* Leda, fördela och utveckla anläggningen efter företagets uppsatta mål
* Planering av arbetet utifrån inkommande felanmälningar och planerade reparationer
* Kvalitetssäkra av utfört arbete och säkra processer
* Ansvar för arbetsmiljö och säkerhet
* Driva ett aktivt affärsdrivet ledarskap och utveckla dina medarbetare
Din erfarenhet och personlighet:
För att lyckas i tjänsten och för att kunna bidra i utvecklingen av ditt ansvarsområde så krävs att du tidigare har arbetat i ledande befattning med personal och budgetansvar, i någon form av teknisk verksamhet. Som person är du orädd, driven, strukturerad och initiativrik.
Arbetet innebär att du har kontakt med våra kunder vilket kräver att du är serviceinriktad och har god kommunikationsförmåga. Du är van att arbeta i Office-programmen och behöver ha goda kunskaper såväl muntligt som skriftligt i svenska och engelska. Du skall ha minst B-körkort.
Vi erbjuder:
* En fast månadslön och målbonus
* Du får möjlighet att representera ett av världens starkaste varumärken
* En arbetsgivare som arbetar långsiktigt
* En arbetsmiljö där man kan medverka i utveckling och förbättring
* Zeppelin Sverige AB är en stabil arbetsgivare med goda anställnings- och arbetsvillkor
Placeringsort: Vårt nybyggda huvudkontor i Landvetter
Sista dag att ansöka är 2026-02-15, men vi arbetar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag.
Önskar du ytterligare information om tjänsten, kontakta gärna Regionchef Syd: Jonas Engdahl: 076-7769657, jonas.engdahl@zeppelin.com
