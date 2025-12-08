Zeppelin söker en platschef till Linköping!
Zeppelin Sverige AB / Byggjobb / Linköping Visa alla byggjobb i Linköping
2025-12-08
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Zeppelin Sverige AB i Linköping
, Örebro
, Skövde
, Jönköping
, Skara
eller i hela Sverige
Zeppelin Sverige AB är exklusiv återförsäljare för Caterpillar Inc. i Sverige och erbjuder nya och begagnade entreprenad- och gruvmaskiner, uthyrningstjänster samt motorer och elgeneratorer. I utbudet finns mer än 100 maskintyper, från minigrävmaskiner till gigantiska gruvtruckar. Maskinerna är driftsäkra, bränsleeffektiva och bygger på modern teknologi. I segmentet för motorer och generatorer är Zeppelin en ledande leverantör av lösningar för applikationer inom industri, marin och järnväg. Den svenska verksamheten är komplett med försäljning, service, finansiering och uthyrning. I organisationen finns gedigen kunskap hos servicetekniker och ingenjörer som servat Caterpillar-produkter under årtionden. Zeppelin tar hand om kunder i hela Sverige och har cirka 520 anställda på 14 platser från norr till söder. Zeppelin Sverige AB är en del av den tyska Zeppelin-koncernen. Mer information finns på zeppelin-cat.se.
Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande arbete i ett globalt och expansivt företag som strävar efter ett nära och långsiktigt samarbete med våra kunder. Vi erbjuder dig även goda utvecklingsmöjligheter i en växande organisation med härliga medarbetare. Läs mer om hur några av våra medarbetare upplever oss som arbetsgivare på Zeppelin Inifrån.
Vi söker dig som på ett affärsmässigt, serviceinriktat och kvalitetsmedvetet sätt vill leda, driva och utveckla vår serviceverksamhet i Östergötland med placering i Linköping. Rollen innebär ett helhetsansvar för personal, leverans av service och tjänster, kund och ekonomi. Du kommer att rapportera till vår Regionchef i Nord. Verksamheten består av totalt 13 medarbetare. Fördelat på en fältservicechef, en administratör och 11 mekaniker.
Ett urval av förekommande arbetsuppgifter:
* Budget och resultatansvar.
* Personalansvar.
* Leda, fördela och utveckla anläggningen efter företagets uppsatta mål.
* Planeringen av arbetet utifrån inkommande felanmälningar och planerade reparationer
* Kvalitetssäkra utfört arbete och säkra processer.
* Ansvar för arbetsmiljö och säkerhet.
* Driva ett aktivt affärsdrivet ledarskap och utveckla dina medarbetare.
Din erfarenhet och personlighet:
För att lyckas i tjänsten och för att kunna bidra i utvecklingen av ditt ansvarsområde så krävs att du tidigare har arbetat i ledande befattning med personal och budgetansvar, i någon form av teknisk verksamhet. Som person är du orädd, driven, strukturerad och initiativrik. Arbetet innebär att du dagligen har kontakt med våra kunder vilket kräver att du är serviceinriktad och har god kommunikationsförmåga. Du är van att arbeta i Office-programmen och behöver ha goda kunskaper såväl muntligt som skriftligt i svenska och engelska. Du skall ha minst B-körkort.
Vi erbjuder:
* En fast månadslön och målbonus.
* Du får möjlighet att representera ett av världens starkaste varumärken.
* En arbetsgivare som arbetar långsiktigt.
* En arbetsmiljö där man kan medverka i utveckling och förbättring.
* Zeppelin Sverige AB är en stabil arbetsgivare med goda anställnings- och arbetsvillkor.
Placeringsort: Linköping
Sista dag att ansöka är 2026-01-04, men vi arbetar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag.
Önskar du ytterligare information om tjänsten, kontakta gärna Regionchef Nord: John Gibeck: 073 841 20 24, john.gibeck@zeppelin.com
Vi genomför bakgrundskontroller i alla våra rekryteringsprocesser. Ersättning
SALARY Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JR_16453". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zeppelin Sverige AB
(org.nr 559209-9971) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9634407