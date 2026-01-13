Ytbehandlare | Lernia | Örebro

Lernia Bemanning AB / Ytbehandlarjobb / Örebro
2026-01-13


Visa alla ytbehandlarjobb i Örebro, Kumla, Hallsberg, Nora, Lindesberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Örebro, Kumla, Hallsberg, Karlskoga, Laxå eller i hela Sverige

Vi söker en erfaren ytbehandlare för ett konsultuppdrag via Lernia hos en av våra kunder i Örebro. Arbetet är varierande och innebär att du får använda din yrkesskicklighet och problemlösningsförmåga i en miljö där kvalitet och känsla för detaljer är avgörande. Du kommer främst att arbeta med material som MDF fanér och laminat.

Publiceringsdatum
2026-01-13

Om tjänsten
Som ytbehandlare blir du en viktig del i produktionen och ansvarar för att ge produkterna den perfekta finishen. Du arbetar nära snickeriet för att lösa detaljer och hitta smarta lösningar och du får möjlighet att kombinera hantverk med modern teknik.

Dina arbetsuppgifter
Sprutlackering och färgblandning

Slipning maskering och grundmålning

Hantering av moderna sprututrustningar

Montering av färdiga komponenter

Samarbete med snickeriet för att lösa detaljer

Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av sprutlackering och grundläggande kunskap i färgblandning. Du är noggrann kvalitetsmedveten och har ett gott öga för detaljer. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra och är flexibel nog att hjälpa till där det behövs. Du tar ansvar för ordning kvalitet och en säker arbetsmiljö och har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Formell kompetens
Erfarenhet av sprutlackering

Grundläggande kunskap i färgblandning

God svenska i tal och skrift

Meriterande
Erfarenhet av arbete med MDF fanér och laminat

Kunskap om moderna sprututrustningar

Erfarenhet från snickeri eller liknande hantverksmiljö

Övrig information
Arbetstider: dagtid 07:00-16:00.Anställningsform: konsultuppdrag med chans till förlängning eller övertagTillträde: omgående eller enligt överenskommelse.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar om processen så ber vi dig maila till adrian.runsten@lernia.se. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7042043-1786544".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lernia Bemanning AB (org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Skäpplandsgatan 1C (visa karta)
703 46  ÖREBRO

Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering

Jobbnummer
9681454

Prenumerera på jobb från Lernia Bemanning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lernia Bemanning AB: