Ytbehandlare | Lernia | Örebro

2026-01-13
Vi söker en erfaren ytbehandlare för ett konsultuppdrag via Lernia hos en av våra kunder i Örebro. Arbetet är varierande och innebär att du får använda din yrkesskicklighet och problemlösningsförmåga i en miljö där kvalitet och känsla för detaljer är avgörande. Du kommer främst att arbeta med material som MDF fanér och laminat.Publiceringsdatum2026-01-13Om tjänsten
Som ytbehandlare blir du en viktig del i produktionen och ansvarar för att ge produkterna den perfekta finishen. Du arbetar nära snickeriet för att lösa detaljer och hitta smarta lösningar och du får möjlighet att kombinera hantverk med modern teknik.Dina arbetsuppgifter
Sprutlackering och färgblandning
Slipning maskering och grundmålning
Hantering av moderna sprututrustningar
Montering av färdiga komponenter
Samarbete med snickeriet för att lösa detaljer
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av sprutlackering och grundläggande kunskap i färgblandning. Du är noggrann kvalitetsmedveten och har ett gott öga för detaljer. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra och är flexibel nog att hjälpa till där det behövs. Du tar ansvar för ordning kvalitet och en säker arbetsmiljö och har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Formell kompetens
Erfarenhet av sprutlackering
Grundläggande kunskap i färgblandning
God svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av arbete med MDF fanér och laminat
Kunskap om moderna sprututrustningar
Erfarenhet från snickeri eller liknande hantverksmiljöÖvrig information
Arbetstider: dagtid 07:00-16:00.Anställningsform: konsultuppdrag med chans till förlängning eller övertagTillträde: omgående eller enligt överenskommelse.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar om processen så ber vi dig maila till adrian.runsten@lernia.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7042043-1786544". Omfattning
