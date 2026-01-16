Yrkesstolt Kocklärare
2026-01-16
Vill du vara med och skapa yrkesstolthet, arbetsglädje och framtidstro?
Hos Astar utbildar vi vuxna - på ett vuxet sätt. Vi är stolta över vårt uppdrag och söker nu dig som delar våra värderingar och vill göra skillnad.
Astar är en ledande aktör inom vuxenutbildning, både kommunalt och arbetsmarknadsinsatser. Vår vision är att bidra till en stark och livskraftig arbetsmarknad. Vi erbjuder inte bara utbildning och jobb - vi skapar stolta yrkesmän och kvinnor som får en möjlighet att uppleva glädjen i att ha ett arbete och att sprida arbetsglädje själva.
Våra värderingar
Yrkesstolthet - Vi är kunniga, erfarna och arbetar nära arbetsmarknaden. Vi använder resurser klokt och med respekt.
Envishet - Vi ger aldrig upp - varken på våra elever eller på oss själva. Vi tror på utveckling genom ansvar och höga förväntningar.
Arbetsglädje - Vi bygger goda relationer, är nyfikna, entusiastiska och välkomnande. Tillsammans skapar vi en arbetsplats att trivas på.
Om rollen
Som lärare kommer du att undervisa i både teoretiska och praktiska moment inom kök och kock. I tjänster ingår även elevadministration och anskaffning av APL platser samt handledning av elever under deras arbetsplatsförlagda lärande (APL). Du kommer också att utveckla och anpassa undervisningsmaterial för att möta elevernas behov och säkerställa att undervisningen följer gällande regler och föreskrifter både från branschen och skolverket. Men du gör inte detta ensam utan ingår i ett team, både i Jönköping och med kollegor i Sverige, tillsammans skapar vi en utbildning att vara stolta över.
Vi söker dig som
minst ett (1) års yrkeserfarenhet på heltid från Kockyrket , samt
minst två (2) års erfarenhet på heltid av att utbilda vuxna inom yrkesområdet (gymnasium, kommunal vuxenutbildning och/eller arbetsmarknadsutbildning) inom senaste 6-årsperioden.
Har goda kunskaper i svenska och förmågan att kommunicera, inspirera och motivera.
Meriterande för tjänsten
Har examen som yrkeslärare
Vi erbjuder
En arbetsplats där du får växa och utvecklas.
Ett team som stöttar varandra och firar framgångar tillsammans.
Möjligheten att påverka människors liv på riktigt.
Vill du vara med och göra skillnad - Ansök idag och bli en del av Astar!
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett heltidsjobb.
Astar AB (org.nr 556614-8093), http://astar.se
Karpalundvägen 38 (visa karta
)
291 61 KRISTIANSTAD Arbetsplats
