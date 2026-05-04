Yrkeslärare till Fordons- och Transportprogrammet
VFG Utbildning bedriver gymnasieutbildning, vuxenutbildning, trafikskola samt olika former av uppdragsutbildning inom transport- och anläggningsbranschen. Företaget omsätter ca 120 miljoner och har ca 100 anställda. Vi finns i Växjö, Karlshamn och Jönköping. VFG Utbildning är ett växande företag med stark entreprenörsanda och korta beslutsvägar.
VFG i Växjö utbildar gymnasieungdomar för yrken som lastbilschaufför, mekaniker tunga fordon, anläggare och grävmaskinist. Skolan har ca 240 elever.
Nu söker vi en transportlärare till gymnasiet
Vi söker dig som har minst 3 års yrkeserfarenhet som lastbilsförare. Du behöver även ha med dig en gymnasieexamen och vara intresserad att utbilda dig vidare.
Krav är att du har CE behörighet
Du ska ha förmåga att bygga och underhålla relationer med elever.
Det ar positivt om du har pedagogisk kompetens genom utbildning eller erfarenhet.
Meriterande är behörighet som yrkeslärare med lärarlegitimation inriktning fordon- och transport samt av erfarenhet av arbete med ungdomar från olika kulturella bakgrunder.
Det är positivt om du även har andra pedagogisk kompetens genom utbildning och eller erfarenhet inom våra utbildningsområden exempelvis truck, hjullastare, kran eller liknande.
Meriterande är också att du har kompetens inom området mekaniker tunga fordon.
Tjänsten innebär att du som lärare ska planera, bedriva och dokumentera undervisning på gymnasiet, både praktiskt och teoretiskt.
Vi söker dig som är engagerad och intresserad av både elevernas kunskapsutveckling och deras sociala utveckling med förmåga att bygga och underhålla relationer med elever. Du ska dela skolans värdeord som är stötta, motivera och engagera.
Som person är du kreativ och flexibel, har en positiv inställning samt har ansvarskänsla. Du har också en god förmåga att inspirera, engagera och motivera eleverna till lärande. Det är viktigt att du tycker om att arbeta i team och har lätt för att samarbeta.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Du har ett stort hjärta för den enskilde eleven och elevens utveckling.
VFG - Vi Flyttar GränserPubliceringsdatum2026-05-04
Intervjuer sker löpande. Innan anställning ska utdrag ur belastningsregister visas upp. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
E-post: ansokan@vfg.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Transportlärare Växjö".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vfg Utbildning AB
http://vfg.se
Pistolvägen 7
)
352 50 VÄXJÖ
För detta jobb krävs körkort.
VFG Utbildning
Rektor
Rikard Samuelsson rikard.samuelsson@vfg.se 073-0923605
