Yrkeslärare till EL-programmet Törnströmska gymnasiet
2026-02-23
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Törnströmska gymnasiet är en av Karlskronas kommunala gymnasieskolor. Skolan ligger i centrala Karlskrona, har ca 80 anställda och närmare 600 elever vid sju nationella gymnasieprogram.
Vi har ett modernt och inspirerande arbetsklimat, hos oss arbetar vi aktivt med samverkan över program- och ämnesgränser för att utveckla våra program och ämnen.Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Som lärare på El-programmet ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av det pedagogiska arbetet enligt Skolverkets programstruktur för El- och energiprogrammet, inriktning elteknik.
Du deltar i utvecklingsarbete och fortbildning både enskilt och tillsammans med kollegor. Tar kontakt med företag och underhåller ditt nätverk för att säkerställa APL-platser.Kvalifikationer
Vi söker dig som är service-elektriker med flera års erfarenhet från branschen.
Meriterande är:
* Legitimation för yrkeslärare med inriktning mot el.
* Kunskap och erfarenhet av PLC, KNX och CAD samt har el Auktorisation lägst AL.
* Erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg.
Vi söker söker dig är bra på att skapa och stärka samarbeten internt och externt, samt bygga nya relationer och vårda befintliga.
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team och strävar efter gemensamma mål. Det är naturligt för dig att kompromissa samt att dela med dig av information och kunskap.
Vi söker dig som är kommunikativ och tydlig. Du har förmåga att lyssna aktivt för att förstå andras perspektiv och ge och ta konstruktiv feedback.
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305812". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona kommun
(org.nr 212000-0829) Arbetsplats
Karlskrona kommun, Kunskapsförvaltningen Kontakt
Bitr:Rektor
Erik Wigren erik.wigren@karlskrona.se 0455-321359 Jobbnummer
9756647