Yachting Chef Instructor & Operations Lead
2026-02-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Day 8 AB söker en mycket erfaren Yacht Chef med dokumenterad, nischad bakgrund från större segelbåtar, kombinerat med stark förmåga att leda, strukturera och träna crew inför och under seglingsevent.
Rollen kräver att du har erfarenhet av att styra och koordinera större leveranser i högt tempo - inte bara laga mat ombord. Du ska kunna ta helhetsansvar för kulinarisk kvalitet, provisioning och operativ logistik, samt driva standardiserade arbetssätt (SOP:er), checklistor och rutiner som andra kan följa.
I praktiken innebär det att du kan:
leda och koordinera flera kockar/crew samtidigt (t.ex. under academy, pre-season och eventperioder)
planera och genomföra provisioning och galley-logistik med hög precision
etablera och förbättra SOP:er, utbildningsupplägg och kvalitetskontroller
säkerställa konsekvent nivå på mat, hygien, service och leverans - även när förutsättningarna ändras snabbt
