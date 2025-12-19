XXL - Varuhuschef Skövde
2025-12-19
XXL Sport & Vildmark - Vi vill vara den kompletta destinationen för sport och vildmarksentusiaster! Vi kombinerar ett stort utbud av kända varumärken tillsammans med passionerade och kunniga medarbetare. Vi har en tydlig målsättning om att erbjuda varje kund den absolut bästa helhetsupplevelsen. innan, under och efter köptillfället.
XXL - All Sports United
Vill du bli en nyckelspelare i Nordens största sportkedja? Motiveras du av ansvar och lagarbete? Då kanske du är vår nya varuhuschef när vi 2026 slår upp portarna på Stallsiken i Skövde!
Vi arbetar för att ge våra kunder den bästa shoppingupplevelsen inom sport och friluftsliv och arbetar tillsammans som ett team för att nå våra gemensamma mål! Vi delar upp våra varuhus i följande avdelningar: Sport, löpning och träning - Barn och fritid - Vildmark och vapen - Skidor och cyklar - Verkstad - Lager och logistik - Kassa.
Rollen
Som varuhuschef har du det övergripande totalansvaret för varuhuset. Du blir en viktig nyckelspelare och bidrar till att XXL uppnår sina mål och strategier genom att optimera och effektivisera verksamheten. Det är en tjänst med stort ansvar och stor variation av arbetsuppgifter. Du blir en del av en stark koncern och du kommer att arbeta med tydliga målsättningar för varuhuset. Tjänsten rapporterar till driftchef.
Tjänstens huvudansvarsområden och arbetsuppgifter är:
• Följa upp, motivera och utveckla dina medarbetare
• Ha kontroll och översikt över försäljning och drift, både över helheten och tvärs över avdelningarna
• Säkerställa god kostnadskontroll
• Förbättra, implementera och övervaka marknadsaktiviteter
• Kvalitetssäkra genomförandet av kampanjer
• Planlägga och säkerställa genomförandet av det systematiska arbetsmiljöarbetet
• Genomföra medarbetarsamtal
• Bemanningsplanering
För att lyckas i tjänsten tror vi att du:
• Är bra på att sätta riktning och är en tydlig och inspirerande ledare
• Tycker om att skapa goda resultat och arbeta efter tydliga mål
• Har god ekonomi- och affärsförståelse
• Alltid ser möjligheter till förbättring och utveckling
• Har ett stort intresse för sport och friluftsliv
• Har god samarbetsförmåga och goda sociala färdigheter
• Leder i enlighet med XXL:s ledarskapsprinciper, är ett föredöme för de anställda och efterlever XXL:s kultur och värderingar
• Relevant erfarenhet från detaljhandel, erfarenhet från större varuhus är meriterande
• Goda resultat från försäljning och kundservice
• Erfarenhet av personalansvar
• Personligt intresse för sport och friluftsliv
• Behärska svenska och engelska i tal och skrift
Vad kan du förvänta dig som anställd hos oss?
På XXL har vi fokus på våra anställda, deras utveckling och ett gott arbetsklimat. Vi arbetar strukturerat med utbildning och vidareutveckling för att ge dig interna karriärmöjligheter.
Vi har ett inkluderande klimat, där vi som team arbetar tillsammans för att nå våra mål. Som varuhuschef blir du en del av en gemenskap med 31 varuhuschefer i Sverige, utöver många andra fantastiska kollegor tvärs av gränser och avdelningar. Vi kan erbjuda goda personalrabatter, friskvårdsbidrag, konkurrenskraftiga villkor och möjligheten att bli en del av Nordens största sportkedja!
Du kan läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på vår karriärsida: Karriärsida - XXL Sverige
Ansökan/Kontakt:
Infinity HR är framgångsrika i rekrytering av spetskvalitet till kulturstarka företag och vår självklara partner i denna rekrytering. För mer info om tjänsten eller urvalsprocessen, tveka inte att kontakta Anton Fredriksson, Infinity på Telefonnummer: 070-3115159 eller Mårten Näsvall, Infinity på E-postadress: marten.nasvall@infinityhr.se
Använd jul och nyårshelgerna till att vässa ditt cv och personliga brev så ses vi förhoppningsvis i januari när vi påbörjar intervjuarbetet.
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
Detta är ett heltidsjobb.
