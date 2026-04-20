WeStaff Sweden söker Kandidatansvarig!
Om WeStaff Sweden
Hos oss arbetar du i en familjär kultur där vi har högt i tak, nära till skratt och där alla hjälps åt. Vi är prestigelösa, målinriktade och värdesätter tydlighet och transparens. Du kommer att bli en viktig del av ett litet men starkt team med höga ambitioner och stort hjärta.
WeStaff Sweden söker en engagerad Kandidatansvarig till vårt team i Stockholm!
Känner du att du är redo att ta nästa steg, oavsett om du nyligen avslutat dina studier eller har arbetat i en liknande personal-roll i en annan bransch? Hos WeStaff Sweden får du inte bara ett jobb, du får en arbetsplats där din kompetens tas på allvar och där du blir sedd, hörd och uppskattad.
Vi är ett växande bemanningsföretag med stort hjärta, högt tempo och en kultur där vi skrattar mycket, hjälper varandra och alltid strävar efter att bli bättre. Nu söker vi en Kandidatansvarig som vill vara en central del av vårt interna team i Stockholm.
Om rollen
Som Kandidatansvarig blir du en central del av vårt bemanningsarbete och en viktig intern resurs för både konsultchefer, kunder och konsulter. Rollen är varierad och passar dig som trivs i ett högt tempo och uppskattar att arbeta brett. Du arbetar genom hela rekryteringsprocessen: från att granska ansökningar och hålla intervjuer till referenstagning, annonsering och löpande kandidatkontakt.
Utöver rekryteringen har du en betydande roll i vår interna service. Hantering av tidrapportering och stöttar i lönefrågor samt arbetar med olika typer av personaladministration. Du ansvarar även för administrativa uppgifter kopplade till både konsulter och kunder och bidrar till de dagliga kontorsrutiner som hör till ett växande team.
Du arbetar självständigt men alltid nära dina kollegor. Vi är ett litet team med stort driv där vi stöttar varandra, utvecklas tillsammans och firar våra framgångar.
Vem söker vi?
Vi tror att du är en person som:
Motiveras av att skapa struktur och ordning
Har en eftergymnasial utbildning ifrån Universitet eller högskola alternativt relevant arbetslivserfarenhet ifrån snarlik verksamhet
Trivs i ett högt tempo och gillar att vara spindeln i nätet
Har lätt för att kommunicera och bygga relationer
Är självgående, initiativtagande och lösningsorienterad
Har god administrativ förmåga och gillar att arbeta serviceinriktat
Är trygg i Office-paketet och lär dig snabbt nya system
Har B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet från bemannings- eller rekryteringsbranschen
Erfarenhet från transport- logistik-eller produktionssektorn
Kunskap i Recman
Praktisk information:
Placeringsort: Stockholm
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare
Kollektivavtal: Unionen
Vill du bli en del av ett drivet team och göra skillnad, både för konsulter och uppdragsgivare? Då vill vi höra från dig!
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Sista dag att ansöka är 2026-10-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7603547-1956806". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
https://www.westaff.se
Nybrogatan 56 (visa karta
)
114 40 STOCKHOLM
WeStaff Sweden
