Warranty Technician
Stadler Service Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Solna Visa alla maskinreparatörsjobb i Solna
2026-01-20
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stadler Service Sweden AB i Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Vallentuna
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Till vår verksamhet i Hagalund, Stockholm, söker vi nu en Warranty Technician med system/elbakgrund. Är du innovativ och tycker om problemlösning? Trivs du i en tjänst med variation och vill vidareutvecklas inom felsökning - Då kan det här vara en tjänst som passar dig.
Som Warranty Technician arbetar du och dina kollegor med att hantera Stadlers Garantiärenden. Du utför felsökning på fordon för att härleda orsak och se över vilka åtgärder som behöver göras. Felen som undersöks kallas "claims" och det blir ditt och teamets ansvar att undersöka vad som behöver göras och därefter åtgärda felen så at fordonet därefter kan gå ut i trafik. Du arbetar i ett mindre team där kommunikation och samarbete är en viktig del och då arbetet utförs på oregelbunden tid bör trivas med den typ av arbetsupplägg. Resor kan förekomma i tjänsten.
Vi söker dig som har erfarenhet och intresse av el och system då en del garantiärenden exempelvis kan vara att felsöka varför en lampa inte lyser, åtgärda HVAC-systemet som inte fungerar eller att byta en strömriktare. Erfarenhet av upgrade-scopet är viktigt då du som Warranty Technician hanterar den delen i ditt dagliga arbete. Har du arbetat med statisk/dynamisk provning tidigare och vill fördjupa dina kunskaper ytterligare då är det här en mycket bra möjlighet.
Arbetsuppgifter som förekommer är:
Uppdatera lagerstatus gällande material till depån samt ser till att rutiner på lagret följs
Se till att skriftlig dokumentation och rapportering görs efter att ärendet är hanterat
Kommunikation med kund och andra involverade enheter
Kvalifikationer som vi ser att du harPubliceringsdatum2026-01-20Kvalifikationer
Teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
God svenska och engelska i både tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
Tidigare arbetslivserfarenhet inom liknande tjänst
Giltigt intyg på att du får utföra operativt säkerhetsklassat arbete på tåg
Tidigare erfarenhet av felsökning eller underhållsarbete på X2000
Felsökning inom el eller system (upgrade-scope X2000)
Vi söker dig som är driven, noggrann och kommunikativ. Du bör trivas att arbeta praktisk men även ha en god administrativ förmåga. Som person är du självgående, duktig på problemlösning och med hög samarbetsförmåga
Tjänsten innefattar säkerhetsklassat arbete enligt branschstandard och förutsätter godkänd läkarundersökning enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 2019:112) om hälsoundersökningar och hälsotillstånd för personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnväg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stadler Service Sweden AB
(org.nr 556961-5262)
Råsta Strandväg 16 (visa karta
)
169 79 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9694811