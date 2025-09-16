Warehouse worker / Lagerarbetare

Madam Hong Import Export AB, Ledning/Logistik / Lagerjobb / Huddinge
2025-09-16


Visa alla lagerjobb i Huddinge, Botkyrka, Stockholm, Salem, Ekerö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Madam Hong Import Export AB, Ledning/Logistik i Huddinge

We are looking for warehouse worker.
Do you speak Thai, Cantonese or Vietnamese? Are you interested in Asian food? Look no more, you have come to the right place!
Vi söker en lagerarbetare som orderplockare och truckförare. Rollen innebär att du arbetar effektivt med orderplockning, truckkörning samt lastning och lossning. Du blir en nyckelspelare i ett team som hanterar varor och bidrar till en smidig och organiserad logistikkedja.
Vi söker dig som är:
Självgående och ansvarstagande
Flexibel och har förmågan att snabbt anpassa dig till nya arbetsuppgifter
Samarbetsvillig och trivs i ett teamorienterat arbetsklimat
Noggrann med ett öga för detaljer.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: jobb.ansokan@madamhong.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Madam Hong Import Export AB (org.nr 556693-4377)
Elektronvägen 1 (visa karta)
141 49  HUDDINGE

Arbetsplats
Madam Hong Import Export AB, Ledning/Logistik

Jobbnummer
9512369

Prenumerera på jobb från Madam Hong Import Export AB, Ledning/Logistik

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Madam Hong Import Export AB, Ledning/Logistik: