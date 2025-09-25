Warehouse worker / Lagerarbetare
Madam Hong Import Export AB, Ledning/Logistik / Lagerjobb / Huddinge
2025-09-25
We are looking for warehouse worker.
Do you speak Thai, Cantonese or Vietnamese? Are you interested in Asian food? Look no more, you have come to the right place!
Vi söker en lagerarbetare som orderplockare och truckförare. Rollen innebär att du arbetar effektivt med orderplockning, truckkörning samt lastning och lossning. Du blir en nyckelspelare i ett team som hanterar varor och bidrar till en smidig och organiserad logistikkedja.
Vi söker dig som är:
Självgående och ansvarstagande
Flexibel och har förmågan att snabbt anpassa dig till nya arbetsuppgifter
Samarbetsvillig och trivs i ett teamorienterat arbetsklimat
Noggrann med ett öga för detaljer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
E-post: jobb.ansokan@madamhong.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Madam Hong Import Export AB
Elektronvägen 1
141 49 HUDDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Madam Hong Import Export AB, Ledning/Logistik
