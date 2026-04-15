Waiter, Scandic Lugnet, extra vid behov
2026-04-15
På Scandic Lugnet bor våra gäster mitt i Lugnets stora sport- och friluftsanläggning med massor av aktiviteter året om. De kan njuta av naturen eller ta en promenad till Faluns stadskärna med restauranger och butiker. Våra gäster kan också avsmaka en god måltid i vår mysiga restaurang eller spendera tid i vår relaxavdelning.
Vi som arbetar på hotellet är ett glatt gäng med stark gemenskap. Vi ser efter varandra, hjälper till där det behövs och ser utveckling, litet som stort, som den mest naturliga delen av vårt arbete. Tillsammans skapar vi en god stämning och en välkomnande atmosfär som i sin tur präglar vistelsen för alla våra gäster och kollegor.
Nu söker vi en skicklig servitör till Scandic Lugnet.
Oavsett varför gästen kommer till oss är det få saker som är så uppskattade som ett vänligt ansikte som hälsar välkommen. Som Service Host agerar du värd tillsammans med övriga teamet på hotellet och skapar en gästupplevelse i världsklass.
I rollen som Servitör arbetar du inom ett eller flera ansvarsområden som alla bidrar till gästens helhetsupplevelse. Under din tid hos oss kan dessa områden variera i takt med att du och affären utvecklas. Hos oss får du ta ett stort eget ansvar för att ta de beslut som krävs för att göra gästen nöjd och teamen utvecklar och förbättrar arbetssätt och service i takt med att omvärlden förändras. Vi är nämligen övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens och erfarenhet som vi överträffar gästens förväntningar. På köpet får vi kul på jobbet!
Så ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!
Vad innebär rollen som Servitör?
Du som arbetar med ansvarsområdet Waiter Services är den första gästen möter i vår restaurang, därför är det av stor vikt att du har ett varmt bemötande och är uppmärksam på detaljer samt gästens behov. Du har ett brinnande intresse för mat och dryck samt gillar ordning och reda, både i ditt eget och dina kollegors arbete. Allt för att ge våra gäster en fantastisk måltidsupplevelse. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att servera mat och dryck och att ansvara för egen kassa. Du stöttar dessutom förstås upp teamet på hotellet med andra arbetsuppgifter vid behov.
Vem är du?
För att passa i rollen tror vi att du har minst två års erfarenhet av liknande arbete samt erfarenhet av konceptstyrd verksamhet. Eftersom arbetet till stor del består av att kommunicera med gäster är goda kunskaper i svenska och engelska en förutsättning. Talar du ytterligare ett språk är det meriterande.
Allra viktigast är dock dina personliga egenskaper och din inställning. För att passa i rollen behöver du vara en lyhörd och presigelös lagspelare som tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och helhetsresultatet. Viktigt är också att du kan förmedla ett gott värdskap till hotellets gäster.
Information om tjänsten:
Tjänsten är extra vid behov fram till sommaren med god möjlighet till förlängning vistid under sommaren 75%
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic!
Vi ser gärna att du som ansöker om tjänsten har ett par års erfarenhet utav branchen och eller adekvat utbildning motsvarande detta.
Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.
BE A PRO BE YOU BE CARING BE BOLD
Sista dag att ansöka är 2026-10-12
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Scandic Hotels AB
(org.nr 556299-1009)
791 32 FALUN Arbetsplats
Scandic Lugnet Jobbnummer
9856404