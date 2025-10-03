VVS-Montör till Coor Sandviken
2025-10-03
Är du en serviceinriktad och positiv VVS montör? Är du intresserad av ett varierande och utvecklande arbete tillsammans med ett engagerat team på ett stort och innovativt företag? Tveka inte att skicka in din ansökan!
Vilka är vi?Här blir du en del av ett varmt, prestigelöst och inkluderande företag som ger våra medarbetare stort eget ansvar. Vi är fokuserade på innovation och för att uppnå det har vi en utvecklingsinriktad kultur som ger dig möjlighet att växa i karriären.
Vad kommer du att få arbeta med?
Som VVS-montör hos Coor - och vår kund Alleima, kommer du tillsammans med övriga kollegor att säkerställa den dagliga driften och framtida utvecklingen av fastigheterna beträffande VVS frågor som vår kund Alleima vill ha vår hjälp och expertis och därför finns möjligheten att arbeta med många skiftande uppgifter med fokus på felsökning, kontroller, underhåll, reparationer och installationer samt medverka vid olika projekt.
I dina arbetsuppgifter som VVS montör ingår huvudsakligen:
- Att avhjälpa kundens problem vid t ex driftstörningar.
- Rondering, tillsyn och skötsel
- Felavhjälpande underhåll, såsom byte av ventiler, pumpar och andra kritiska komponenter
- Planerat underhåll men även utföra akuta reparationer/åtgärder t.ex. rensa avlopp
- Att installera ny utrustning hos kund.
- Arbeta både självständigt och i team med att säkerställa VS-systemens funktion
- Bistå med driftkunskaper
- Uppdragsbaserade arbeten utöver avtalet
Vem är du?Du är en initiativrik och målinriktad lagspelare med modet att kunna ta beslut för att ha framfart i arbetet. Du är en trygg och social person som bidrar till en god stämning i teamet och har en positiv och lyhörd kommunikation med medarbetare, kund och underleverantörer. Du arbetar strukturerat och noggrant.
Vi söker dig som har:
- Utbildning inom VVS eller motsvarande erfarenhet
- B-körkort
- God dator- och systemvana
- God förmåga i tal och skrift i svenska
- God förståelse för engelska
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet VVS-tekniska anläggningar industri
- Utbildning inom saxlift, fallskyddsutbildning, heta arbeten
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
- En varm och välkomnade arbetskultur
- Lön enligt kollektivavtal
- Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
- Friskvård för att gynna en balans i livet
- Förmåner som avtalspension, försäkringar, föräldralön och friskvårdsbidrag.
- Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företag
- Löpande kompetensutveckling med utbildningar och kurserPubliceringsdatum2025-10-03Om tjänsten
- Anställningsform: Tillsvidareanställning
- Sysselsättningsgrad: Heltid 100%
- Arbetstid: Måndag-Fredag 7-16
- Startdatum: Enligt överenskommelse
- Provanställning: 6 månader
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester, och vid anställning utför vi även bakgrundskontroller på all vår personal.
Övrig information
Vid frågor kontakta: Magnus.Edlund@coor.com
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. För att följa GDPR tar vi endast emot ansökningar via vår annons.
Vi ser fram emot din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och är stöttande. Hos oss jobbar människor med olika personlighet, bakgrund och talang tillsammans. Vi blir starkare, har roligare och ger mer värde till våra kunder när vi blir inkluderade och litade på. Vi ser det varje dag.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fulla av glädje, för våra kunder och oss själva. Vårt sätt att lyckas med det och de komplexa utmaningar vi står inför varje dag är att ha ambition att se längre än våra konkreta arbetsuppgifter. Det är antagligen därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Ersättning
