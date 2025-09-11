VVS-montör
VVS-montör
Till hjärtat i industriellt byggande, vår supermoderna fabrik på Haraholmen, söker vi nu en VVS-montör. Det är i fabriken som våra moduler produceras och lägenheterna börjar ta form. När modulerna är klara och når sista stationen försluts de och transporteras vidare till våra byggplatser i norr och söder. I fabriken i Haraholmen finns restaurang, gym och SPA.
Vi söker dig som vill vara med i vår fortsatta resa där vi utmanar byggbranschen genom våra effektivt producerade klimatneutrala flerbostadshus i trä.
Om arbetet
Som VVS-montör ingår du i ett arbetslag på 7 personer som roterar på VVS stationerna längs med banan där våra moduler produceras i ett taktat flöde. Du kommer att arbeta med installationer av värme-, vatten och avlopp och du kompletterar badrum och kök. Det ingår ibland även att installera undercentraler och fläktaggregat. Ditt lag kommer också att arbeta med ständiga förbättringar för att hela tiden leta möjligheter till att göra jobbet på ett säkrare, smartare och effektivare sätt.
Vem är du?
För den här tjänsten ser vi att du är utbildad VVS-montör. Det är ett plus om du har några års erfarenhet i yrket och har yrkesbevis men det är inte ett krav. Viktigt är att du trivs med ett rörligt arbete, har vana att hantera handverktyg och har ett högt kvalitets- och säkerhetstänk. Naturligtvis trivs du med och fungerar bra med andra i ett arbetslag. Du tycker det är roligt att arbeta mot tydligt uppsatta mål och du gillar att komma med idéer och deltar gärna i utformande av nya arbetssätt. Vi ser det som ett plus om du har någon form av process- eller flödeserfarenhet och att ha arbetat med Lean.
Har du frågor om jobbet kontakta Tomas Bäck 076-105 15 64. Vi intervjuar och kan komma att tillsätta tjänsterna löpande så skicka in din ansökan med cv så snart som möjligt, men senast 2025-09-24.
Titta gärna på den här filmen så får du bekanta dig med Lindbäcks byggmetod: https://www.youtube.com/watch?v=f7DEMAgqBOs
