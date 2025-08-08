Volvosteget 2025-2026 Umeå
Volvo Business Services AB / Fordonsmontörsjobb / Umeå Visa alla fordonsmontörsjobb i Umeå
2025-08-08
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Volvo Business Services AB i Umeå
, Norrtälje
, Sollentuna
, Stockholm
, Huddinge
eller i hela Sverige
Transporter utgör kärnan i det moderna samhället. Vill du vara en del av att forma smarta och hållbara transport- och infrastrukturlösningar för en bättre värld? Vill du göra skillnad, arbeta med nästa generations teknik i en global kontext tillsammans med passionerade kollegor mot gemensamma mål?
Hej du!
Är du 18-23 år och nyfiken på en framtid inom en spännande bransch? Då kan Volvosteget vara något för dig!
Vad är Volvosteget?
Volvosteget är Volvokoncernens yrkesinriktade utbildning som kombinerar jobb, praktik och teori. Här får du lära dig från grunden, jobba praktiskt och vara en del av ett stort företag som bygger framtidens fordon. Samtidigt får du lön, ledighet och stöd längs vägen. Du behöver ingen tidigare erfarenhet av industrin för att kunna söka. Det spelar heller ingen roll vilken inriktning du har gått, bara du har en examen från gymnasiet. På Volvos fabriker runt om i Sverige tillverkar vi världsledande lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, motorer och drivlinor. För att säkra framtidens kompetens utbildar Volvokoncernen unga mellan 18 och 23 år som vill satsa på en karriär inom industrin.
Vad erbjuder Volvosteget?
* Jobb och utbildning i ett år.
* Visstidsanställning från 2025-11-03 till 2026-11-02.
* Lön på 21 765 kr i månaden (23 289 kr från januari 2026).
* 35 veckor praktik inom produktion varvat med 12 veckor teori.
* Certifikat som intygar din kompetens och erfarenhet av industrin.
* 3000 kr i friskvårdsbidrag.
Fem veckors betald ledighet, förlagd under jul och sommar.
Vem kan söka?
* Du är mellan 18 - 23 år (född mellan 2002-01-01 - 2007-11-03).
* Du har en avslutad gymnasieutbildning med ett slutbetyg från treårigt gymnasieprogram. Du har betyg E eller högre i Matematik 1, Svenska 1/SAS 1 och Engelska 5.
* Du behöver inneha ett B-körkort för att få en plats på Volvosteget i Umeå
* Du är arbetssökande på heltid eller deltid och inskriven på arbetsförmedlingen. Är du inte det idag? Inga problem. Gå till www.arbetsformedlingen.se
och skriv in dig eller kontakta Arbetsförmedlingens kundtjänst på telefon 0771-416 416.
* Du trivs i en miljö där det händer saker, vill utveckla dig själv och tycker det är kul att lösa problem.
Volvo Lastvagnar i Umeå
På Volvo Lastvagnar i Umeå tillverkar vi förarhytter till Volvos tunga lastbilsmodeller - ett arbete som kräver både precision och engagemang. Som Volvostegare hos oss har du möjlighet att bidra i någon av våra centrala produktionsdelar, såsom detaljtillverkning, karossmontering eller måleri. Vi arbetar med olika skiftscheman beroende på verksamhetens behov, allt från 4-skift till dagtid. För dig som Volvostegare är det framförallt 2-skift som gäller, där du växlar mellan förmiddag ena veckan och eftermiddag den andra. Det ger variation i arbetet och inblick i hur vår produktion fungerar över tid. Som Volvostegare får du även möjlighet att rotera på 3 olika avdelningar under året, vilket ger dig en unik inblick i vår verksamhet.
Det här är vi - dina framtida kollegor
På Volvo Lastvagnar i Umeå arbetar vi tillsammans för att skapa en säker, trivsam och utvecklande arbetsmiljö. Vår fabrik ligger vackert belägen vid Umeälven, med närhet till centrala Umeå. Här sätter vi säkerheten främst och strävar alltid efter att du som medarbetare ska känna dig trygg och välkommen. Vi tror på kraften i ständiga förbättringar - både i våra arbetssätt och i vår personliga utveckling. Medarbetarna på fabriken besitter gedigen kompetens inom sina respektive områden, och tillsammans levererar vi förarhytter i världsklass till våra kunder. Hos oss präglas arbetsmiljön av samarbete, en positiv stämning och ett starkt lagarbete - med fokus på ergonomi och att möta varje medarbetares behov på bästa sätt
Så här söker du.
Skapa ett konto genom att klicka på länken nedan (om du inte redan har ett sedan tidigare), bra då man ibland behöver komplettera eller gå tillbaka till sin ansökan på följande länk: My Profile
Det går bra att ladda upp PDFer eller fota de dokument du ska bifoga. När du går igenom ansökan står det precis vilka dokument du ska ladda upp. Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "22386-43463633". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Volvo Business Services AB
(org.nr 556029-5197) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Volvo Group Kontakt
Volvo Group 0000000000 Jobbnummer
9450193