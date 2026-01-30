VMware Specialist
2026-01-30
Vår kund i centrala Stockholm söker en Senior VMware Specialist till ett uppdrag i en spännande IT-miljö. För att ta nästa steg i utvecklingen av virtualiseringsplattformen söker organisationen en expert inom VMware som kan bidra i teamet.
I rollen blir du en viktig del i arbetet med att designa och implementera framtidens virtualiseringsplattform. Du arbetar tillsammans med kollegor, och ansvarar även för att dokumentera lösningar samt säkerställa att kunskap överförs till övriga team.Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Utformning och implementation av VMware-baserade lösningar
Automation och orkestrering av infrastruktur
Förvaltning och vidareutveckling av virtualiseringsplattformen
Dokumentation av tekniska lösningar och arbetssätt
Kunskapsöverföring till organisationen
Arbeta i enlighet med agila metoderKravprofil för detta jobb
Vi söker dig som har djup erfarenhet av automation och orkestrering av IT-infrastruktur samt stark teknisk kompetens inom VMware. För denna rollen ser vi att du har djup kompetens inom följande områden:
VMware Aria Automation
VMware Aria Orchestrator
VMware vCloud Director
VMware NSX-T
VMware SRM / Live Recovery
Du har även god erfarenhet av:
Git (GitHub/GitLab)
PowerShell
JavaScript
Som person är du strukturerad, analytisk och lösningsorienterad, vilket gör att du kan ta ansvar för komplexa tekniska utmaningar och driva dem framåt på ett tydligt och effektivt sätt. Du har förmågan att bryta ner stora problem i hanterbara delar, skapa tydliga lösningar och dokumentera dem så att de kan användas av både tekniska team och intressenter. Du trivs i en miljö där du får arbeta självständigt men också samarbeta nära kollegor och du bidrar aktivt till att förbättra processer och arbetssätt inom teamet.
Start: Omgående start med hänsyn till uppsägningstid. Uppdraget är på heltid och är tillsvidare
Placeringsort: Stockholm
Ansökan: Intervjuer sker löpande och tillsättning sker vid rätt match
Vad vi står för: Vi på Camai erbjuder ett av marknadens branschledande anställningsvillkor med stor frihet som ledord. Vi drivs av att hitta det bästa uppdraget för våra medarbetare. Det roligaste som finns är att hitta en perfekt matchning mellan konsult och kund. Vi vet att alla har ett drömarbete, och vi är ett tight entreprenörsdrivet team som arbetar för att se till att du tycker att det är roligt att gå till jobbet, varje dag. Vi tror att kompetenta människor dras till varandra och vill jobba med likasinnade i spännande kunduppdrag.
Vi har en av marknadens mest förmånliga ersättningsmodell anpassad för en modern konsultorganisation med mycket frihet. Vi har helt enkelt kul tillsammans!
Varför ska du välja oss? Med många års erfarenhet i konsultbranschen har vi valt våra tre värdeord med omsorg; kommunikation, ambition och balans. För att lyckas tror vi att våra medarbetare får vara med och forma sitt arbete efter prioriteringar och intresse i livet. Med din ambition och rätt verktyg från oss ser vi till att du utvecklas och samtidigt belönas på vägen.
Hoppas att du vill vara en del av vår fortsatta tillväxt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
Detta är ett heltidsjobb.
Camai Consulting AB
(org.nr 559395-4521), https://karriar.camai.se
Segelbåtsvägen 15 (visa karta
)
STOCKHOLM
