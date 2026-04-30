QA Testare till internationell kund i Kalmar eller Stockholm!
Testare/QA TILL KALMAR eller STOCKHOLM!
Vi fortsätter att investera i kvalitet och söker nu en noggrann och driven Testare/QA. Du spelar en nyckelroll i hur vi säkerställer kvaliteten i våra digitala produkter - från webbaserade plattformar till mobilapplikationer inom en internationell digital miljö. Vi har flera produkter live och planerar att lansera ytterligare framöver.
Rollen innebär ett operativt och strategiskt ansvar för testning, från planering och testfallsdesign till genomförande och uppföljning. Målet är att leverera produkter som håller högsta kvalitet och kan mäta sig med de bästa globalt. Du arbetar nära produkt- och utvecklingsteam men förväntas självständigt driva testarbetet och bidra till en stabil kvalitetsgrund för fortsatt tillväxt.
Dina ansvarsområden
• Planera, skapa, estimera, genomföra, följa upp och utföra omtester
* Arbeta strategiskt och operativt i nära dialog med produkt- och utvecklingsteam
* Ta fram testfall utifrån krav och designspecifikationer samt följa upp kravuppfyllnad
* Granska och objektivt bedöma avvikelser, samt säkerställa samsyn hos berörda parter
* Rapportera testresultat och hålla testdokumentation uppdaterad
Vi söker dig som
• Har cirka 2 års erfarenhet i en liknande roll inom testning
* Har erfarenhet av att testa med personas som representerar projektets målanvändare
* Har kunskap om olika testmetoder, t.ex. utforskande testning, UI/UX-test, funktionstestning och acceptanstest
* Är en strukturerad problemlösare som arbetar självgående och ansvarstagande
* Kommunicerar tydligt och trivs med att samarbeta i team
Meriterande
• Erfarenhet från iGaming, fintech eller andra reglerade digitala produkter
* Erfarenhet av testning i mobilapplikationer (iOS/Android)
* Erfarenhet av automatiserad testning
* Att du har anammat AI som ett stort hjälpmedel i arbetet
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett internationellt bolag med stark närvaro inom digitala produkter och tjänster. Du får möjlighet att påverka hur vi arbetar med kvalitet och testning, och arbeta med produkter som används av användare på flera marknader.
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: quality@kamlincareers.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Kamlin Careers AB
(org.nr 559487-1369)
Askebygatan 4 (visa karta
)
602 35 NORRKÖPING
Charlotte Kamlin quality@kamlincareers.com 0793194276
