Frilansande Snickare Stockholm - Clas Fixare
Clas Fixare samlar flera hantverkarkompetenser under samma tak och har idag ett härligt team medarbetare. Clas Fixare förenklar vardagen för sina kunder genom att erbjuda tjänster för alla typer av hem.
Tydlig kommunikation och effektiva arbetsprocesser hjälper till att hålla våra priser nere och vi försäkrar ett gott slutresultat inom utsatt tidsplan. Vi som arbetar här har alla gemensamt att vi har kunden i fokus, vi kommer i tid och vi levererar enligt överenskommelse.
Vill du hjälpa våra kunder att få saker fixade samtidigt som du har ett flexibelt, självständigt och utvecklande jobb? Till Clas Fixare i Stockholm letar vi nu efter Frilansande Snickare!
Din arbetsdag:
Du kan komma att hjälpa våra kunder med all allmän snickarhjälp du kan tänka dig. Bygga platsbyggda garderober, montera kattnät, lägga om trall på en balkong eller bygga en altan är bara en del av alla arbetsuppgifter som kan tillkomma. Du behöver inte ha eget företag utan får timlön som privatperson.
Som snickare hos Clas Fixare får du ett varierande och självständigt jobb med mycket kundkontakt. Du har flexibla arbetstider och du väljer själv när du vill jobba och med vilka uppdrag - detta gör även att du kan påverka hur mycket du tjänar.
Vad erbjuder vi dig?
• Kul och varierande arbetsuppgifter - Möjligheten att planera och strukturera din egen arbetstid - Bra lön med veckovis löneutbetalning - Hög milersättning
Du får en härlig och inkluderande arbetsmiljö med duktiga arbetskamrater. Det kommer också finnas möjlighet att utvecklas i sin roll.
Vem är du?
Du är duktig på att hantera kontakter med kunder och du trivs utmärkt med att hjälpa kunderna med olika byggnadsarbeten i hemmet. Du är såklart praktiskt lagd och har vana av att jobba med händerna samt att fundera ut smarta lösningar på praktiska problem.
Du kan jobba självständigt och lägger stor vikt vid att uppträda både korrekt och samtidigt ge extra god service, exempelvis genom att städa efter dig och fråga om det är något mer kunden önskar hjälp med när du är på plats samt ger rekommendationer om andra fixartjänster. För dig är det också viktigt att komma i tid och vara effektiv.
Det är också viktigt att du känner igen dig i följande:
• Du har praktisk erfarenhet från arbete som snickare. - Har du erfarenhet av att jobba i servicebranschen är det ett plus. - Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. - Du har B-körkort och tillgång till egen bil och verktyg.
Detta är en frilansande roll med omgående start. Du jobbar över hela Stockholm med omnejd. Man bokar, planerar och tar hand som sina egna kunder utifrån Clas Fixares egna app. Till din hjälp har du Clas Fixares duktiga kundtjänst och support.
Tycker du att detta låter intressant? Vill du bli en av våra Frilansande Snickare? Sök tjänsten enligt nedan.
Hör gärna av dig om du har frågor till pierre.dahlgren@clasfixare.se
Genom att ansöka samtycker du till att Clas Fixare AB får nyttja dina personuppgifter i syfte att genomföra rekryteringsarbetet kopplat till denna rekryteringsprocess i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter sparas i upp till 24 månader.
Välkommen med din ansökan!
