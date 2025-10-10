VMI-säljare, Skellefteå
Hydroscand AB / Säljarjobb / Skellefteå Visa alla säljarjobb i Skellefteå
2025-10-10
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hydroscand AB i Skellefteå
, Piteå
, Älvsbyn
, Luleå
, Umeå
eller i hela Sverige
Vill du spela en viktig roll på ett branschledande familjeföretag, där du arbetar med att ge förstklassig service till våra VMI-kunder? Är du en social och serviceinriktad person som söker ett omväxlande arbete med mycket kundkontakt? Då kan det vara dig vi söker som vår nya VMI-säljare i Skellefteå!
Arbetsuppgifter Som VMI-säljare hos oss har du som uppgift att se till att våra kunders lager underhålls, inventeras och fylls på kontinuerligt efter önskemål. Du hjälper även kunderna att effektivisera hanteringen av förbrukningsmaterial till deras arbetsplatser genom förråds-, skåps-, och /eller containerlösningar. Du utgår från filialen i Skellefteå och har ett upptagningsområde som innefattar Skellefteå med större omnejd, där även inlandet inkluderas. Vidare arbetar du med att fånga upp förfrågningar samt identifiera nya affärsmöjligheter och lösningar för kunden. Du arbetar nära övriga försäljningsfunktioner för att säkerställa att kundens behov möts på bästa sätt. Tillsammans strävar ni efter att identifiera nya affärsmöjligheter, samt utveckla och etablera långvariga relationer med kunderna.
Arbetet passar dig som trivs i en varierande vardag där du får arbeta både administrativt och operativt ute hos kund.
Vi erbjuder
En rolig och varierande arbetsmiljö med en familjär känsla där vi hjälps åt. Vi på Hydroscand värnar om våra medarbetare och erbjuder både interna och externa utbildningar. Som ny medarbetare på Hydroscand får du alltid en tydlig introduktionsplan och blir tilldelad en mentor, allt för att säkerställa att du får en så bra upplärning som möjligt.
Hos oss får du ett arbete med mycket kundkontakt och goda utvecklingsmöjligheter, på ett svenskt familjeföretag som är verksamt i 20 länder globalt.Publiceringsdatum2025-10-10Profil
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet inom försäljning, gärna från branschen eller närliggande bransch. Som person är du kundfokuserad, förtroendeingivande och bra på att skapa långsiktiga relationer. Vi förutsätter att du är självgående, arbetar strukturerat och ser dig själv som en lagspelare som förstår vikten av samarbete.
För att lyckas i rollen behöver du även följande kompetens och egenskaper:
En stark känsla för service och intresse för teknik.
Vara en god kommunikatör som uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska.
Allmän IT-vana.
Drivas av att ge bästa möjliga service till varje kund samt i dialog möta både uttalade och outtalade behov.
B-körkort är ett krav för rollen.
Hydroscand arbetar aktivt för att främja mångfald i alla led och strävar efter en jämnare könsfördelning inom företaget. Därför uppmuntrar vi en mångfald av sökande till alla våra tjänster.
Är du intresserad?
För mer information om tjänsten, vänligen kontakta Fredrik Jacobsson (regionchef) på telefon: 0911-211 623
Sista ansökningsdag är den 27 oktober 2025 men urval sker löpande, dröj därför inte med din ansökan. OBS! Ansökning sker via vår karriärsida (ansökning via e-post undanbedes).
Vi avböjer, vänligt men bestämt, kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag.
För mer företagsinformation, vänligen besök hydroscand.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hydroscand AB
(org.nr 556130-7124), https://www.hydroscand.se Arbetsplats
Hydroscand Sverige Kontakt
Anders Hermansson anders.hermansson@hydroscand.se Jobbnummer
9552001