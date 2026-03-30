Visual merchandiser till uppdrag i Jönköping
Publiceringsdatum2026-03-30Om tjänsten
Vi söker en engagerad och serviceinriktad medarbetare som vill arbeta med butiksmarknadsföring och representera några av marknadens mest inspirerande varumärken. Rollen som visual merchandiser innebär att du blir en viktig ambassadör som säkerställer att våra kunders produkter presenteras på bästa sätt i butik. Tjänsten är på deltid och passar dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning, exempelvis studier.Om företaget
KFX HR-partner är ett auktoriserat bemannings-, rekryterings- och omställningsföretag. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på din kundarbetsplats. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega. Vi är ett bemanningsföretag som värnar om den personliga kontakten med alla våra medarbetare. Vårt mål är att vara bemanningsbranschens bästa arbetsgivare.
Du kommer att bli anställd av KFX HR-partner, därför är det viktigt att du trivs i rollen som konsult. Som konsult är det viktigt att du kan ta egna initiativ, är flexibel och pålitlig. Du är vårt och kundens ansikte utåt och ska därför förstå vår och kundföretagets organisation. Våra ledord på KFX HR-partner är Stolthet, Omtanke och Engagemang, dessa ska genomsyra allt vi gör.Dina arbetsuppgifter
Som visual merchandiser ansvarar du för att säkerställa framgångsrika lanseringar, kampanjer och skyltningar i butiker. Du kommer att:
Installera och skylta nya produkter, såsom spel, film, elektronik och presentkort.
Säkerställa att produkter är på rätt plats och i rätt tid.
Följa upp och utvärdera kampanjresultat.
Bygga relationer med butikspersonal och säkerställa att våra varumärken får bästa möjliga exponering.Kvalifikationer
Du har ett öga för detaljer, tycker om att skapa långsiktiga relationer och trivs i en flexibel och varierande arbetsmiljö. Du trivs i dynamiska miljöer som ställer krav på flexibilitet och räds inte för att ta initiativ och arbeta självgående.
För att lyckas i rollen ser vi även att du:
Har en stark social kompetens och är en skicklig kommunikatör.
Är lyhörd, noggrann och effektiv, med ett problemlösande mindset.
Har ett naturligt driv och en passion för service och kundrelationer.
är flytande i svenska och engelska, tal och skrift.
Har du erfarenhet av butiksarbete är det meriterande.Övrig information
Tillträde:
Omfattning: deltid
Lön: individuell lönesättning (Kollektivavtal Unionen)
Detta är ett konsultuppdrag där du är anställd av KFX och arbetar ute hos kund. Vi gör en bakgrundskontroll i samtliga rekryteringsprocesser. Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig rekryterare Matilda Carlsson på matilda.carlsson@kfx.se
. Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ta därför chansen och sök redan idag!
#MPA Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-26
