Visstidsanställning måltidsbiträde Torshälls förskola
2026-01-28
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Vi söker ett måltidsbiträde på visstid till Torshälls förskola i Hemmesta som tillsammans med vår kock serverar en fantastisk måltid för våra barn och pedagoger.
Förskolan är en av tre förskolor i vårt förskole område Värmdölandet 2.
Förskolan har 7 avdelningar och 104 barn och Värmdö språkförskola är integrerad i förskolans lokaler.
Vi följer Värmdö kommuns riktlinjer och arbetar med att anpassa menyer och rutiner för att måltiderna ska vara hälsosamma och hållbara på lång sikt. Det innebär bland annat en större andel växtbaserade livsmedel, ökad andel råvaror med miljömärkning och aktiva åtgärder för att minska matsvinnet.
Att alla är med på denna viktiga resa för att värna om hälsa och miljö samt minska miljöpåverkan är nödvändigt. Denna omställning kräver en insats och engagemang från alla berörda. Att vara öppen för att tänka nytt, att med nyfikenhet och stolthet ta sig an nya maträtter och smaker och att alla bidrar till en mindre mängd kastad mat är exempel på hur vi kan hjälpas åt och vara aktiva i arbetet.
Vi har en gemensam meny för våra tre förskolor och serverar maten i buffé, det är ett sätt att göra barnen delaktiga, de tar själva för sig av det de vill äta och pedagogerna samt köket finns som stöd och inspirerar till att våga smaka. Varje dag serverar vi en stor salladsbuffé i säsong, 10-17 sorter, så att alla ges möjlighet att hitta något de tycker om.
Ditt uppdrag
Rollen som måltidsbiträde innebär att du med stöd av vår kock lagar mat från grunden. Du kommer med stöd av kock utföra och ansvara för alla kökets förekommande uppgifter, registrering av matsvinn, uppföljning, hygien samt egenkontroll.
Du har en viktig roll i förskolans arbete och ingår i en arbetsgrupp där alla bidrar till slutresultatet. Arbetet innebär mycket kundkontakt, du möter varje dag över 100 gäster, du kan kommunicera matsedelns innehåll och är positiv till kontakt med både barn och vuxna. Du kan arbeta med, och har kunskap om, rutiner och digital kommunikation i egenkontrollprogram för kök samt har ett ekonomiskt tänk när det gäller storhushåll.
Vi söker dig som
Brinner för måltidspedagogik och service och som vill få alla barn och pedagoger att se fram emot måltiderna och gå mätta från bordet.
Du har gedigen erfarenhet från matlagning i storhushåll, utbildning i allergikoster, kunskap om vegetarisk matlagning och av att baka matbröd i storhushåll. Har du dessutom erfarenhet av arbete på förskola/skola där kosten har inriktning ekologiskt/ vegetariskt är det meriterande.
Du har under 2025 gått utbildning i livsmedelshygien, och har grundläggande kunskaper om livsmedelshygien.
Du har lätt för att samarbeta, kan ta egna initiativ och kan arbeta med tempo. Du har förmåga att ge information och ta emot synpunkter från barn, vårdnadshavare och annan personal. Bemötande och god service är ledord i vår organisation.
Som person är du positiv och flexibel.
Du behöver kunna läsa och skriva på svenska.
Vi lägger stor vikt vid sociala kompetenser och personlig lämplighet.
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.
Anställningen avser Visstidsanställning ca 80%.
Intervjuer sker löpande så sök redan idag.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
