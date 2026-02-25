Virkesköpare
Jutos Timber AB / Skogsbrukarjobb / Pajala
2026-02-25
, Övertorneå
, Överkalix
, Gällivare
, Kalix
eller i hela Sverige
Vill du ha naturen och skogen som del av din arbetsplats? Vi söker nu en virkesköpare till vår råvaruorganisation.
Jutos är en stabil arbetsgivare med ca 55 anställda och en verksamhet som utvecklas kontinuerligt.
Vår huvudinriktning är produktion av sågade och hyvlade trävaror samt biprodukter. Utöver det har vi en skogsverksamhet för försörjning av råvara till den egna verksamheten. Vi exporterar merparten av de sågade trävarorna där Storbritannien är den enskilt största marknaden, därutöver övriga Europa, Skandinavien, Nordafrika, Mellanöstern och Japan.
Som virkesköpare ansvarar du för affären och relationen till skogsägaren. Du arbetar som skoglig rådgivare och skapar långsiktiga affärsrelationer.
Du kommer att arbeta med köp av avverkningsrätter samt leveranser från privata markägare, allmänningar mm. Planera och följa upp för avverkning för köpta objekt fram till väg. I ett geografiskt område kommer du ansvara för planering och beställning av skogsvård samt avräkning av köpta objekt. Du rapporterar till vår råvaruchef.
För att lyckas i rollen bör du ha ett genuint intresse för människor och har en naturlig drivkraft att utveckla långsiktiga affärsrelationer. Rollen som virkesköpare innebär många kontaktytor både inom och utanför företaget.
Vi söker dig som har en solid förankring inom skogsområdet och som motiveras av och känner dig trygg och bekväm med att göra affärer. Du trivs med att ta kontakt med människor och har förmågan att skapa tillit och förtroende.
Vi erbjuder ett fritt arbete där du själv planerar din dag, dina resor och dina möten. Stationering på något av våra kontor i Teurajärvi eller Tärendö. Du får också goda möjligheter till att arbeta på distans. Vi ser gärna att du är bosatt i Pajala eller någon av våra angränsande kommuner. Vi erhåller tjänstebil.
Vi söker dig som har:
• relevant skoglig utbildning
• god datorvana och god administrativ förmåga
• goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• B-körkort
Som person är du:
• självständig, initiativrik och bra på att samarbeta
• driven i att uppnå mål och resultat
• tycker om att skapa relationer och göra affärer
Det är meriterande om du:
• har tidigare erfarenhet av virkesköp
• talar finska och/eller meänkieli
Vi erbjuder:
• ett utvecklande arbete i ett expansivt företag
• friskvårdsbidrag
• frihet under ansvar
• ett härligt team av medarbetare
Våra värderingar:
• engagemang
• öppenhet
• äkthet
• respekt
Vi tror på trä som den enskilt viktigaste byggklossen för morgondagens samhälle. Det är 100% förnybart, har en lång livslängd och tillför ingen ny koldioxid. På Jutos nyttjar vi hela stocken, ca hälften blir sågade trävaror och resterande biprodukter till exempel flis som framför allt går till massaindustrin. Övriga biprodukter blir bioenergi som går till uppvärmning av bostäder och till egen produktion.
Det är oftast lätt att säga vad ett företag gör. I vårt fall producerar och säljer vi träprodukter. Trots att vi mer sällan kommunicerar det rakt ut, är vårt varumärkes grund och styrka inte vad vi gör, utan varför och hur vi gör det. Tack vare en högklassig produkt och ett gediget lagarbete levererar Jutos idag virke genom hela Sverige och ut i världen. Det är något vi alla ska vara stolta över, för tillsammans sätter vi Teurajärvi och Tärendö på världskartan.
Vi vill utveckla verksamheten på den plats där det gjorts i generationer. Vi vill producera Sveriges bästa trävaror och stärka bygden. När andra sågverk lagt ner eller centraliserat sin verksamhet har Jutos gått mot strömmen och befäst sin närvaro i Norrbottens inland. Vid våra två anläggningar tar vi hand om regionens unika råvara, och låter världen ta del av den. Nu ska vi fortsätta att utveckla vår produktion och bredda vår marknad, för framtidens hållbara samhällen byggs i trä.
Välkommen med din ansökan!
För mer information kontakta råvaruchef Björn Winsa på tfn 070-644 41 85, bjorn.winsa@jutos.se
.
Du kan ansöka direkt via vår hemsida https://jutos.se/
eller så kan du skicka din ansökan med CV och personligt brev till info@jutos.se
Sista ansökningsdag är 27 mars 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: info@jutos.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Virkesköpare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jutos Timber AB
(org.nr 556287-7950), http://www.jutos.se Kontakt
Råvaruchef
Björn Winsa bjorn.winsa@jutos.se 070-644 41 85 Jobbnummer
9763007