Virkesköpare
2025-09-17
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
, Kramfors
, Ragunda
, Härnösand
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige
Ett hållbart arbetsliv
Är du intresserad av att möta människor och skapa affärer? Trivs du i en varierande vardag med många kontaktytor? Då är det här rätt tjänst för dig! Till vårt redan framgångsrika team så söker vi nu ytterligare en virkesköpare som vill växa med oss på SCA Skog på vårt kontor i Sollefteå.
På SCA har vi en tydlig plan för våra medarbetare. Den hänger ihop med vårt syfte: att med skogens kraft bidra till en hållbar framtid. Oavsett var du är i livet har vi plats för dig som vill utveckla och utvecklas, göra skillnad och tänka nytt. För när våra medarbetare växer, växer även vår verksamhet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Din nästa utmaning
Inom Marknadsfunktionen ansvarar vi för våra affärsrelationer med enskilda skogsägare i norra Sverige. Funktionen har drygt 100 medarbetare inom området från Norrbotten i norr till Hälsingland i söder.
Som virkesköpare ansvarar du för kontakten och affären med enskilda skogsägare till vilka du erbjuder råd och tjänster som utvecklar deras skogsägande. Du är skogsägarnas kontakt inom ditt geografiska område och en viktig del är att arbeta uppsökande mot skogsägarna för att ta reda på nuvarande och kommande behov av att bruka sin skog.
Utöver detta innefattar rollen att delta i våra gemensamma marknadsaktiviteter och att du planerar ditt arbete mot uppsatta mål. Du träffar skogsägare både i skogen såväl som på kontoret och en del av rådgivningen och affärssamtalen sker digitalt.
Vem är du?
Vi söker dig som är intresserad av att skapa och vårda goda och långsiktiga affärsrelationer tillsammans med våra kunder, skogsägarna. Du har en god förmåga att skapa förtroende och tillit då du i denna roll arbetar med uppsökande verksamhet. Hos oss får du ytterligare kompetensutveckling inom de områden du behöver för att kunna göra ett högklassigt jobb. Du trivs både med att arbeta självständigt och att ta egna initiativ samt med att ha ett nära samarbete med kollegor. Du motiveras av att jobba mot uppsatta mål och att förbättra både din egen och avdelningens prestation. Du bidrar till god stämning och arbetsglädje på arbetsplatsen. du tar ansvar för att affärer och kundkontakter dokumenteras digitalt.
Våra kärnvärden - ansvar, högklassighet och respekt - är grunden för allt vi gör på SCA. Därför är det viktigt att dina värderingar överensstämmer med dem.
Därmed söker vi dig som:
* Har relevant skoglig utbildning och/eller arbetslivserfarenhet inom skog eller försäljning
* Har god dator- och telefonvana
* Har B-körkort
* Behärskar svenska då språket används i det dagliga arbetet
* Har ett genuint intresse för skog och affärer!
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du stora möjligheter att växa och utvecklas. Vi uppmuntrar till kompetensutveckling, till att ta ansvar och till att du förverkligar dina idéer. På SCA är vi måna om varandra och vi erbjuder ett öppet, stöttande arbetsklimat. Vi förstår också vikten av ett hållbart arbetsliv.
Som anställd hos oss får du jobba med den allra senaste tekniken och vara en del i omställningen till ett hållbart samhälle. Våra skogar och de produkter vi sätter på marknaden bidrar med en klimatnytta större än utsläppen från Sveriges alla personbilar under ett år. Vi tar vara på precis varje del av de träd som vi avverkar och producerar produkter från skogen som bidrar till att motverka klimatförändringarna. Att göra skillnad på riktigt ger arbetet en extra dimension.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Placering på vårt kontor i Sollefteå.
Vill du veta mer?
För mer information om tjänsten: Andreas Winterqvist, Gruppchef Virkesköp, andreas.winterqvist@sca.com
För mer information om rekryteringsprocessen: Victoria Vikman, HR-specialist rekrytering, victoria.vikman@sca.com
Fackliga Företrädare:
* Unionen: Malin Stattin, malin.stattin@sca.com
* Akademikerna: Erik Forsberg, erik.forsberg@sca.com
Sista ansökningsdag är: 2025-09-30.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
