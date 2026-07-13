Vill du projektleda framtidens förbindelser?
Industri Support Värmland AB / Byggjobb / Arvika Visa alla byggjobb i Arvika
2026-07-13
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Industri Support Värmland AB i Arvika
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Dywidag finns för att skapa förbindelser mellan människor. Kusten är full av öar och vikar och de som bor där behöver en trygg förbindelse till samhällen och arbetsplatser på fastlandet. Tidigare innebar det tunga komplexa betongkonstruktioner, men genom smart spännarmering erbjuder Dywidag nu lösningar med ett kraftigt reducerat behov av betong. Dessutom kan man erbjuda armering av grönt stål från svenska stålverk. Det har gjort att behovet av Dywidags produkter har ökat kraftigt i både Sverige och Norge. Vill du arbeta i en roll där du kan utvecklas och där din arbetsprestation är viktig för helheten? Just nu söker vi en projektledare till Dywidag Sverige AB.
Med verksamhet över hela världen finns det enorma karriärmöjligheter och du får lära dig saker som bidrar till ett oöverträffat CV för dig! Tjänsten passar dig som trivs med "frihet under ansvar" och som vill bli respekterad för din kompetens och få möjlighet att planera din tid själv. Uppgiften är tydlig och det finns skrivna instruktioner för hur du ska ta dig an uppdraget. Kollegorna kommer från olika håll och arbetsplatsens gemensamma personalaktiviteter brukar bli riktigt givande.
Vill du lära dig arbeta smartare – inte hårdare och med ny teknik? Då har du kommit rätt för teknikutvecklingen i branschen går fort. Dock krävs att du tar initiativ själv, bidrar till att utveckla rollen och är trygg även om inte chefen står bakom dig hela dagarna. Kommunikationen sker på engelska, norska och svenska beroende på vem du pratar med och den är tydlig och transparent åt alla håll, ty här råder tillit!Dina arbetsuppgifter
Gillar du att planera och strukturera? Här blir du ansvarig för planeringen och genomförandet av projekt inom infrastruktur, med fokus på att säkerställa att de genomförs enligt kontrakten. Tjänsten innebär delvis samarbete med andra projektledare, delvis egna projekt.
Du koordinerar olika delar av projektet med montageledaren, inklusive varubeställningar, bemanning och HMS. Du kommer även att hantera kvalitetsplaner för projekten, följa upp kontraktskrav och säkerställa efterlevnad av dessa samt ha löpande kontakt med kunder för att koordinera och säkerställa en smidig projektgenomföring. Vidare kommer du att ha ansvar för ekonomi, inklusive fakturering och kostnadsuppföljning, samt delta i månatliga projektvärderingar och bidra till utvecklingen av kvalitets- och miljösystemen, då arbetsmiljö och säkerhet är viktigt.
Din roll går även mot säljavdelningen, som du stöttar med kalkylering och avtal, samt administrativa uppgifter efter behov. Du håller kontakt med kunder via mejl, telefon och möten. Resor i tjänsten kan förekomma. Efter upplärningen kommer det finnas möjlighet att utföra delar av arbetet hemifrån för den som vill. Placeringsort i Arvika eller närområdet längsmed norska gränsen. Goda villkor både vad gäller lön och försäkringar m.m!
Vi söker dig som
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda och driva projekt inom tekniskt komplexa områden, med företrädesvis erfarenhet från entreprenörssidan inom infrastruktur.
Vi söker en strukturerad och ordningsam person med ekonomisk förståelse, så att du kan hantera projektbudgetar och säkerställa att de genomförs inom tids- och kostnadsramar.
Du behöver vara kommunikativ och ha förmåga att bygga och underhålla relationer, både internt och externt, samt ha en öppen och prestigelös attityd gentemot dina arbetsuppgifter och kollegor. Du behöver också kunna arbeta självständigt och ta ansvar för att driva dina projekt framåt, samtidigt som du är lyhörd för kundens behov och önskemål.
Här passar du som är byggingenjör eller liknande och gärna om du har erfarenhet inom infrastrukturprojekt, vilket gör dig väl rustad för att ta dig an denna utmanande och spännande roll. Urval pågår, så vänta inte med din ansökan!
Vår rekryteringsprocess
Detta är en direktrekrytering. Vi sköter hela processen och stöttar dig ända fram till anställning så du får en tydlig bild av möjligheter och förväntningar i din nya roll.
IndustriSupport har skapat framgångsrika rekryteringar sedan över 25 år. Våra kunder finns i flera branscher och yrkesområden. Vi matchar rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Hos oss möts du av en transparent och professionell rekryteringsprocess med tydlig information och löpande återkoppling. Vi arbetar kompetensbaserat och i vissa fall kan även tester förekomma i slutet av processen.
Vi är din karriärpartner, oavsett om du aktivt söker nytt eller bara är nyfiken på en bättre CV-rad. Genom personlig kontakt och genuint engagemang ser vi till att det känns rätt för dig, både nu och på sikt. Vårt mål är enkelt: att erbjuda jobb och arbetsgivare som verkligen passar dig – idag och i framtiden.
Information om företaget
I mer än 150 år har Dywidag format världens infrastruktur – från broar och tunnlar till dammar och skyskrapor. Företaget grundades 1865 av Eugen Dyckerhoff och Gottlieb Widmann. Det började som en liten tysk verkstad och blev snabbt en pionjär inom byggbranschen. Med förtroende för världens mest ambitiösa projekt lever arvet vidare och ger intelligens och styrka till den infrastruktur som miljontals människor förlitar sig på varje dag. Deras konstruktioner ska dessutom klara framtidens krav med avseende på både miljö och hållfasthet. Därför är man ISO 9001- och 14001-certifierade och har lösningar som placerar företaget främst när det gäller miljö och hållbarhet.
Bli en del av IndustriSupport
IndustriSupport är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag. Hos oss möts du av en modern och transparent rekryteringsprocess, med tydlig information om uppdrag, villkor och utvecklingsmöjligheter – så att du kan göra trygga och välgrundade yrkesval.
Genom personlig kontakt, snabb återkoppling och ett genuint engagemang arbetar vi för att matcha dig med rätt arbetsplats, utifrån både kompetens, ambitioner och värderingar. I slutet av processen kan evidensbaserade tester förekomma. Det ger en träffsäker matchning – något som gynnar både dig och våra uppdragsgivare. Vårt mål är att erbjuda jobb och arbetsgivare som verkligen passar dig – idag och i framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), https://industrisupport.com/
Korpralsvägen 3 (visa karta
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671 34 ARVIKA Arbetsplats
Dywidag Sverige AB Kontakt
Berndt Levin berndt.levin@industrisupport.com 070-190 73 66 Jobbnummer
10001530