Vill du leda ett team?
2025-11-17
Mölndal
Partille
Kungälv
Lerum
Vi är inte som alla andra. Är du det?
Klär du bättre i rosa än orange och grönt?
Är du den naturliga ledaren som tillsammans med ditt team levererar resultat på resultat?
Då är det DIG vi söker!
Vi på Smarteyes gör saker lite annorlunda. Sedan starten 2007 har vi alltid gått vår egen väg. Vi tror att glasögon ska spegla både mode och personlighet - och vi tror på en kultur där passion, enkelhet och omtanke alltid står i centrum.
Vi söker nu en erfaren butikschef till vår butik på Kungsgatan i Göteborg. Här får du möjligheten att vara en del av Smarteyes och leda ditt butiksteam mot nya höjder. Samtidigt är du också en del av vår globala koncern EssilorLuxottica vilket ger dig grymma möjligheter till utveckling- både lokalt och globalt.
Sök tjänsten redan idag! Vår ambition är att tillsätta vår nya stjärna så snart som möjligt så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor kring hur det är att jobba i team rosa? Ring Sebastian Öster på 072-576 33 00
