Vill du jobba som programledare?
On Air Game Shows Sweden AB / Kulturjobb / Stockholm Visa alla kulturjobb i Stockholm
2025-08-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos On Air Game Shows Sweden AB i Stockholm
, Göteborg
eller i hela Sverige
Hejsan!
Är du intresserad av ett riktigt kul och lite annorlunda jobb?
På On Air Game Shows erbjuder vi upplevelsen att få vara med i en riktig tv-sänd Game Show, fast utan pressen från kamerorna. Vi tar emot företags- såväl som privatgrupper på 6-45 personer.
Vi söker nu en ny programledare till våra studios i Gamla Stan, Stockholm.
Som programledare är det du som håller i showen, presenterar tävlingarna, ställer frågorna och skapar stämningen för de tävlande. Det är även du som sköter tekniken under showen.
Tjänsten är behovsbaserad och arbetspassen är 3-7 timmar per pass, 2 lördagar i månaden, med en startlön på 176kr/h + semesterersättning & OB. Möjlighet kommer finnas till fler pass, även på vardagar. Tidigare scenerfarenhet (tex. konferencier, moderator, stand up eller liknande) är ett krav. Vi söker programledare som känner sig bekväma med att showa både på svenska och engelska.
Låter det intressant för dig? - Tveka då inte att maila oss!
Rekrytering sker löpande. Skicka gärna in CV och personligt brev till anton@on-air.se
Allt Gott! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: anton@on-air.se Arbetsgivare On Air Game Shows Sweden AB
(org.nr 556790-7893)
Mälartorget 19 (visa karta
)
111 27 STOCKHOLM Jobbnummer
9452798