Master Technician Renault
Bilmånsson i Skåne AB / Maskinreparatörsjobb / Lund Visa alla maskinreparatörsjobb i Lund
2026-05-27
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bilmånsson i Skåne AB i Lund
, Eslöv
, Hörby
, Sjöbo
, Klippan
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig som vill ta nästa kliv och utvecklas till vår framtida Master Technician Renault i Lund.
Du behöver inte kunna Renault från start. Har du den tekniska grunden och ambitionen att bli bäst ser vi till att du får rätt utbildning och verktyg.
Om rollen
Som Master på Bilmånsson har du en central och kvalificerad roll i verkstaden. Du ansvarar för avancerad felsökning, diagnostik och reparationer enligt tillverkarens högsta tekniska standard. Genom att kombinera teknisk spetskompetens med ett coachande arbetssätt bidrar du till hög kvalitet i allt verkstadsarbete och säkerställer att både team och kund får bästa möjliga resultat.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arbetar självständigt med komplexa tekniska ärenden
Analyserar återkommande problem och föreslår långsiktiga lösningar
Fungerar som teknisk expert i verkstaden
Stödjer vid introduktion av nya bilmodeller/arbetsmetoder
Utbildar och handleder kollegor
Har löpande dialog med generalagentens tekniska support vid behov
Säkerställer att allt arbete utförs enligt gällande säkerhetskrav/kvalitetskrav/miljökrav
Ansvarar för korrekt dokumentation och rutiner
Är säkerhetsansvarig för elfordon
Vem är du?
Du vill ta en central roll som teknisk expert där du inte bara löser avancerade problem utan också bidrar till teamets utveckling. Du trivs med ansvar, har ett genuint teknikintresse och motiveras av att arbeta i en miljö där lärande och samarbete står i fokus.Publiceringsdatum2026-05-27Kompetenser
Fordonsteknisk utbildning.
Dokumenterad erfarenhet av avancerad felsökning, reparationer och teknisk problemlösning.
Mycket goda kunskaper inom fordonsdiagnostik, el- och hybridsystem samt användning av tillverkarens digitala system och verktyg.
Pedagogisk förmåga och erfarenhet av att utbilda, stötta och handleda kollegor.
Förmåga att arbeta självständigt och fatta välgrundade tekniska beslut i komplexa situationer.
God kommunikativ förmåga i såväl svenska som engelska.
B-körkort
Meriterande om du tidigare har arbetat med Renault eller Dacia i en liknande roll.
Personliga egenskaper
Självständig, ansvarstagande och trygg i rollen som teknisk expert.
Stark problemlösningsförmåga och förmåga att arbeta metodiskt även vid komplexa felbilder.
Serviceinriktad, lyhörd och trygg i dialog med både kunder och kollegor.
Delar med sig av kunskap, bidrar till teamets utveckling och trivs med att vara en teknisk förebild.
Noggrann, kvalitetsmedveten och följer rutiner med hög precision.
Anpassningsbar och trivs med att arbeta i en miljö där teknik, system och arbetssätt snabbt utvecklas.
Engagerad i kontinuerlig kompetensutveckling och att hålla sig uppdaterad inom branschens utveckling.
Anställningsform, omfattning och placeringsort
Anställningen är tillsvidare, på heltid med placering på Bilmånsson i Lund. Tillträde enligt överenskommelse.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Verkstadschef Niklas Ekholm-Elgán, 046-5408079.
Rekrytering hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Om företaget
Bilmånsson är en av landets större återförsäljare av Volvo, Renault, Dacia, Polestar och Kia. Vi är cirka 350 medarbetare och finns i Eslöv, Hörby, Kristianstad, Lund, Ystad, Ängelholm och snart även Hässleholm. Tillsammans erbjuder vi bilar och tjänster som skapar ett bekvämt och hållbart bilägande.
Med våra kärnvärden Hjärta & kompetens arbetar vi varje dag för att skapa Bil-Sveriges nöjdaste kunder och engagerade medarbetare. Mångfald är en naturlig del av vår kultur och en styrka i vår vardag. Hos oss innebär det att vi tar tillvara på olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv, eftersom det utvecklar vår verksamhet, höjer kvaliteten i våra kundmöten och stärker vår förmåga att möta varje kund med just hjärta och kompetens.
Psst... läs mer i fliken Om oss på vår karriärsida för att ta del av personalförmåner m.m. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilmånsson i Skåne AB
(org.nr 556256-7965)
Propellervägen 12 (visa karta
)
224 78 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9931927