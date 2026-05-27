Statistiker med erfarenhet av projektledning
2026-05-27
APNC Sweden söker nu en Statistician, Project Lead!
APNC Sweden är ett växande företag som specialiserar sig inom medicinsk statistik. Våra kunder är främst medicinska forskare inom akademin samt läkemedels- och medicintekniska företag. Med en diversifierad kundbas erbjuder vi både stabilitet och goda utvecklingsmöjligheter. På APNC Sweden är varje individ med och formar företaget genom delegerat ansvar och ledarskap som skapar en trivsam och utvecklande arbetsmiljö. Vårt mål är att vara en så attraktiv arbetsgivare som möjligt - både för att attrahera och behålla de bästa medarbetarna samt bidra till deras välmående och arbetstillfredsställelse.
Idag består APNC Sweden av 18 personer med varierande bakgrund inom statistik, matematik, bioinformatik, programmering, QA och forskning. Vårt huvudkontor ligger i Mölndal, i det växande life science-klustret GoCo Health Innovation City. Vi har även kontor på Medicon Village i Lund.
Vi söker nu en erfaren statistiker med stort intresse för medicinsk forskning och förmåga att självständigt driva projekt. Personlighet och samarbetsförmåga är viktiga egenskaper för att möta våra kunder och bidra till företagets fortsatta utveckling.
Som Statistician, Project Lead kommer du att bidra med statistisk expertis och metodologiskt stöd genom hela processen i kliniska studier och forskningsprojekt. Du kommer att ha en viktig roll i att säkerställa hög kvalitet, vetenskaplig noggrannhet och effektiva analyslösningar. Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för statistiska delar i kliniska studier och forskningsprojekt
• Delta i studiedesign och tillämpning av statistiska metoder
• Ta fram och granska protokoll, SAP:ar och statistiska rapporter
• Utföra och kvalitetssäkra statistiska analyser och programmering (SAS, R eller Python)
• Vara statistisk kontaktperson i kund- och projektmöten
• Bidra till vetenskapliga publikationer och regulatorisk dokumentation
• Fungera som projektledare i vissa projekt och stötta kollegor i det dagliga arbetet
• Bidra till kvalitetsarbete och interna förbättringsinitiativ Kvalifikationer
• Universitetsexamen i statistik, matematisk statistik eller matematik (MSc krävs, PhD är meriterande)
• Erfaren statistiker (ca 5+ års erfarenhet) med god kunskap inom klinisk forskning
• Van att driva projekt och kommunicera med kunder
• Erfarenhet av att koordinera eller leda projekt är ett krav
• God kunskap om relevanta regulatoriska riktlinjer och branschstandarder
• Erfarenhet av avancerade statistiska metoder och programmering
• Intresse för kvalitet, innovation och samarbete
Varför APNC?
På APNC kombinerar vi djup statistisk kompetens med en samarbetsinriktad och framåtblickande företagskultur. Hos oss får du möjlighet att:
• Arbeta med betydelsefulla projekt inom life science
• Bidra till utveckling av statistiska arbetssätt och lösningar
• Utvecklas professionellt och växa i rollen som projektledare
• Vara del av ett företag som värdesätter kvalitet, kunskap och människor
Lön och förmåner:
• 50 000-55 000 SEK för tjänsten som Statistician, Project Lead
• Prestationsbaserad bonus motsvarande en månadslön per år
• Generös tjänstepension (6,5 % / 32 %)
• 20 000 SEK och 40 timmar per år för kurser och konferenser
• Maximalt friskvårdsbidrag samt sjukvårdsförsäkring
• Flexibla arbetstider och möjlighet till deltidsarbete och distansarbete
Vad APNC förväntar sig av dig:
• Stark kompetens och dokumenterad erfarenhet inom ditt område
• Hög grad av ansvarstagande gentemot kunder och projekt
• Motivation att bidra till APNC Swedens fortsatta utveckling och tillväxt
• Flexibilitet att anpassa dig till konsultverksamhetens varierande arbetsbelastning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
E-post: aldina.pivodic@apnc.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Statistician, Project Lead".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Apnc Sweden AB
