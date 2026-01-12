Vill du arbeta som assistent i Gävle? 75 %
2026-01-12
Till en man med personlig assistans söker vi en assistent på deltid, 75 %.
Det är viktigt att du har erfarenhet av Autism och ser fördelen i att bygga en relation i syfte att kunna bli ett starkt stöd. Vidare kräver tjänsten empati för kundens situation och behov, men samtidigt styrkan att upprätthålla ramar för kundens välbefinnande.
Kunden uppskattar sitt arbete och tycker annars om att vistas i skog och mark eller att göra enklare utflykter så det krävs fysik att promenera långt och hänga med.
I övrigt förväntar vi oss erfarenhet av att sköta om ett hem i att planera inköp, städa och tvätta etc.
Det finns flera erfarna duktiga assistenter runt kunden som kan ge dig en trygg introduktion. Det är väldigt viktigt att kunna arbeta tillsammans med andra assistenter och förbereda och genomföra de olika momenten, ibland i par, samt att kunna dokumentera och rapportera.
Beskriv dig själv och dina erfarenheter, gärna också lite om din sociala situation och intressen. Foto är trevligt :-) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
