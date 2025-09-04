Vill du arbeta inom produktion?
Uniflex AB / Maskinreparatörsjobb / Tranemo Visa alla maskinreparatörsjobb i Tranemo
2025-09-04
, Svenljunga
, Gislaved
, Gnosjö
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Tranemo
, Svenljunga
, Gislaved
, Gnosjö
, Ulricehamn
eller i hela Sverige
Vi söker produktionspersonal som vill vara en viktig del av vårt team! Här får du lära dig arbeta med flera olika maskiner, utvecklas i en trygg miljö och vara med på vår resa framåt.
Det här kan du förvänta dig:
• Ett varierande arbete i produktionen med fokus på kvalitet och säkerhet
• Skiftarbete som ger flexibilitet och tydliga rutiner
• Möjlighet att lära dig nya maskiner och växa i din roll
• Start som inhyrd med goda möjligheter till fast anställning
Vi söker dig som:
• Har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
• Är noggrann, punktlig och gillar ordning
• Förstår säkerhetsskrifter och följer rutiner
• Är en lagspelare som trivs med att samarbeta
• Har industrivana - eller vill lära dig snabbt
• Truckkort är meriterande, men inget krav
• Körkort och tillgång till bil är meriterande
Varför jobba hos oss?
• Långsiktig tjänst med utvecklingsmöjligheter
• En arbetsplats där teamwork och säkerhet alltid står i fokus
• Chansen att vara med och forma din egen roll i produktionen
Ta chansen att bli en del av vårt engagerade team - skicka in din ansökan redan idag!
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "67629". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9492200