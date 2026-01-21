Vikarietjänst på Antonskolan Blekedamm
Anton Utbildning AB / Grundskollärarjobb / Kristianstad Visa alla grundskollärarjobb i Kristianstad
2026-01-21
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Anton Utbildning AB i Kristianstad
, Malmö
eller i hela Sverige
Om Antonskolan
Vill du vara med i Antonskolans spännande utveckling? Antonskolan söker en medarbetare som vill vara med och lyfta vår verksamhet till nästa nivå. På köpet får du en bra arbetsplats med engagerade medarbetare med en härlig sammanhållning och vi-känsla. Hos oss har du nära till beslut med goda möjligheter till att vara med och förändra samt utveckla verksamheten.
Anton Utbildning har två grundskolor, Antonskolan Blekedamm och Antonskolan Österäng, med årskurserna från förskoleklass till årskurs 9. Vi värnar om elevgrupper där eleven har närhet till utbildad personal. Vi anser att detta är en förutsättning för att skapa en trygg lärmiljö för våra barn och elever.
På Antonskolan arbetar vi värdegrundsbaserat utifrån ANTON-orden: Ansvar, Närhet, Trygghet, Omsorg och Nyfikenhet. En värdegrund som vi vill att du delar med oss. Vår profil är internationell förståelse och solidaritet: "Vi utrustar världsmedborgare som gör skillnad".
Om uppdraget
Nu söker vi en eller flera personer till vår vikariepooltjänst i varierande omfattning. Du kommer att vara en viktig del av skolans team och arbeta för att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö för våra elever då ordinarie personal inte finns på plats.
Du kommer att placeras, av våra vikarieanskaffare, där behov finns för dagen, från F-klass och upp till åk9.Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
• Genomföra planerade lektioner vid ordinarie lärares frånvaro
• Hoppa in för annan personal vid behov, exempelvis fritidspedagoger och elevresurser
• Samarbeta med övriga lärare och övrig skolpersonal
• Hjälpa till att skapa en inkluderande miljö där alla elever känner sig sedda och hörda
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av pedagogisk arbete och/eller pedagogisk utbildning
• Har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar, gärna i en pedagogisk miljö
• Är flexibel, lyhörd och har ett stort tålamod
• Kan arbeta självständigt såväl som i team
• Har ett brinnande intresse för att stötta barn och unga i deras utveckling
• Har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd
• Vill ha en fot in i skolans värld som på sikt kan resultera i en fast anställning
Vi erbjuder:
• En dynamisk och trivsam arbetsmiljö med engagerade kollegor
ANSTÄLLNINGSVILLKOR
Visstidsanställning på 50%-100% över läsåret. Urval sker löpande, kom gärna in med din ansökan så snart som möjligt.
Innan du erbjudits en anställning på Antonskolan måste du lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt skollagen 2 kap. 31§. Då handläggningstiden brukar vara ett par veckor är det bra om du redan idag begär ut ett belastningsutdrag.
SISTA ANSÖKNINGSDAG:
2026.02.15
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rektor Mirnes Meskic.
Välkommen med ditt personliga brev och cv. Skickas till nedanstående mail. Ange "Vikariepool" i ämnesraden.jobb.blekedamm@antonskolan.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: jobb.blekedamm@antonskolan.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Anton Utbildning AB
(org.nr 556602-4906), https://antonutbildning.se/antonskolan-blekedamm/
Lasarettsboulevarden 24 (visa karta
)
291 33 KRISTIANSTAD Kontakt
Mirnes Meskic 0767225817 Jobbnummer
9697792