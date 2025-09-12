Vikariesamordnare Vegaskolan
2025-09-12
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-12Beskrivning
Välkommen att arbeta som vikariesamordnare för Vegaskolan i Vännäs! Vegaskolan är en F-6-skola, belägen i centrala Vännäs.
Skolan har ca 500 elever.
Vår verksamhet genomsyras av kunskap, gemenskap och mångfald och vi strävar varje dag efter att bli Sveriges bästa skolkommun!Dina arbetsuppgifter
I arbetet som vikariesamordnare arbetar du med att fördela och samordna behovet av vikarier i verksamheten vid ordinarie personals sjukdom eller annan frånvaro. Du ansvarar också för att rekrytera och introducera vikarier. Viss undervisning kan ingå i uppdraget. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är engagerad, uthållig, öppen, ärlig och medskapande.
• är strukturerad och noggrann.
• är drivande, tar egna initiativ, är självgående och får saker gjorda.
• är lösningsfokuserad och gärna antar utmaningar.
• har IT-vana.
• har administrativ eller pedagogisk utbildning.
• har erfarenhet av likartade arbetsuppgifter.
• har en helhetssyn på uppdraget.
Som person är du kreativ och lyhörd. Du har en positiv inställning och en god samarbetsförmåga. Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och intresse för tjänsten.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av undervisning och/eller samordning.
Låter det här intressant? Stämmer dessutom ovanstående in på dig hoppas vi att du tar första steget mot ett fantastiskt roligt arbete med trevliga kollegor och skickar in din ansökan!
Intervjuer sker löpande.
Våra förmåner
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.
Barn- och utbildningsförvaltningen
Candra Vallrud 0935-14655,076-1353686
