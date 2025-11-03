Vikarierande UX-designer till Spiris
Datajobb / Göteborg
2025-11-03
Är du en designmagiker som kan omvandla komplexa processer till användarvänliga upplevelser? Brinner du för att utforska och designa den bästa produktupplevelsen? Som dessutom gärna använder smarta verktyg för att nå dina mål? Då är du UX-designern vi letar efter!
Att driva företag ska vara enkelt. Det är målbilden när vi utvecklar våra system och tjänster på Spiris. Nu söker vårt Product Experience-team en UX designer för ett föräldravikariat som vill vara med och stötta ett flertal olika produktteam i sitt arbete.
Vad kommer du att göra?
• Samarbeta tätt med ett engagerat gäng produktägare, business analysts och utvecklare för att skapa lösningar som gör företagandet både lättare och roligare.
• Navigera genom kreativa processer, från analys och researcharbete till lansering och uppföljning.
• Teama med dina grymma UX-kollegor för att tillsammans hitta den bästa lösningen och se till att våra produkter blir så enhetliga som möjligt för våra användare
Vem är du?
• Du är en UX-designer precis i början av din karriär eller som eventuellt redan hunnit samla på dig ett par års erfarenhet, och precis som oss gillar att testa nya verktyg och metoder. Du brinner för att utmana både dig själv och oss, samt du vet att det är så vi tillsammans skapar bästa möjliga effekt.
• Du har erfarenhet av research, design av SaaS-produkter och att designa responsiva webbapplikationer.
• Du har en passion för kundinsikt och att föra användarnas röst vidare i utvecklingsprocessen.
• Du är grym på att utveckla koncept och visualisera flöden med goda kunskaper i Figma som verktyg.
• Som person är du kreativ, idérik men också en doer som fokuserar på att få saker på plats.
• Du älskar att djupdyka i data för att identifiera trender och mönster i användares beteende.
• På ett inspirerande sätt presenterar och argumenterar du för dina designval.
Vad kan vi erbjuda?
• Möjligheten att utvecklas tillsammans med entusiastiska kollegor i ett av Sveriges ledande SaaS-bolag som jobbar i teknisk framkant, och som dessutom är en del av Europas största tech-koncern. Vi är stolta över att ha blivit utnämnda till Karriärföretag 2025 och topp 10 intressanta arbetsgivare för kvinnor inom IT!
• En hybridkultur som erbjuder dig flexibilitet i din vardag, där du har möjligheten att jobba från något av våra härliga kontor eller delvis på distans.
När vi frågar våra medarbetare varför de trivs hos oss brukar de flesta svara företagskulturen, engagemanget bland kollegorna i kombination med möjligheterna att utvecklas. Hos oss får du arbeta med omkring 500 kollegor på en arbetsplats med massvis av möjligheter!
Känns det spännande? Då vill vi gärna jobba med dig!
Vi väntar på din ansökan! Önskar du mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Johan Björnegård Edetoft, johan.bjornegard@spiris.se
Vi kommer att genomföra urval och kalla till intervjuer löpande. Sista ansökningsdag är 16/11. Vi tillämpar tester och bakgrundskontroller som en del av rekryteringsprocessen.
Om oss på Spiris
Sedan 1984 har vi arbetat för att förenkla vardagen för företagare. Under 2025 tar vi nästa steg och blir Spiris - tidigare Visma Spcs.
Det markerar starten på en ny era där vi satsar ännu mer på samarbete, innovation och utveckling. Med Spiris vill vi göra din företagarvardag ännu enklare och mer inspirerande.
Vi på Spiris har gjort det till vårt uppdrag att minimera krånglet för Sveriges företagare och redovisningsbyråer. Vår mission - Förverkliga företagandet - handlar i grund och botten om att göra det enklare för dig att starta, driva och utveckla företag. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
