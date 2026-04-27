Vikarierande utredare hållbart byggande
2026-04-27
Boverket är den nationella myndigheten för planering, byggande och boende. Vi vill bidra till ett hållbart samhälle med bra boende i livskraftiga miljöer. I fokus står frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Sedan i juli 2025 är Boverket också beredskapsmyndighet inom beredskapssektorn för industri, byggande och handel.
Boverket har sitt huvudkontor placerat i Karlskrona, med ett mindre kontor i Malmö. Idag arbetar cirka 250 personer i myndigheten, bland annat arkitekter, civilingenjörer, ekonomer, jurister, kommunikatörer, planerare och samhällsvetare.
På enheten Hållbara byggnader och energi arbetar vi med frågor som rör energieffektiva och klimatsmarta byggnader, minskad klimatpåverkan från bygg- och fastighetssektorn samt utveckling och tillämpning av regelverk och styrmedel. Vi tar fram kunskapsunderlag, analyser och vägledningar som stöd för regering, kommuner, andra myndigheter, branschen och allmänheten.
Nu söker vi en utredare till ett vikariat på enheten för hållbara byggnader och energi.
Din roll hos oss
Som utredare hos oss arbetar du med att ta fram underlag som bidrar till ett mer hållbart byggande. I ditt uppdrag ingår att genomföra utredningar och analyser, samla in, strukturera och analysera data och information från olika aktörer samt att ta fram beslutsunderlag, rapporter, remissvar och andra skriftliga underlag. Du bidrar också i arbetet med att utveckla regler, vägledningar och stödmaterial, liksom i regeringsuppdrag och andra projekt där enheten medverkar. Rollen innebär dessutom att du deltar i dialoger och nätverk med andra myndigheter, kommuner, branschorganisationer och forskningsaktörer, och att du medverkar i interna och externa presentationer, seminarier och workshops. Arbetsuppgifterna kommer att anpassas utifrån din kompetens och erfarenhet samt verksamhetens behov.
Din kompetensprofil
Vi söker dig som har:akademisk högskoleexamen som är relevant för tjänsten, till exempel inom samhällsutveckling, husbyggnadsteknik, energieffektivisering, klimatanpassning eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer relevant
erfarenhet av utrednings- eller analysarbete
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
goda kunskaper i Office-paketet, särskilt Word och Excel
Det är meriterande om du har:erfarenhet av arbete med frågor kopplade till energieffektivisering, hållbart byggande, cirkulär ekonomi, klimatanpassning av bygg- och fastighetssektorn eller liknande områden
erfarenhet av att arbeta med EU regelverk
erfarenhet av projektledning eller projektarbete
erfarenhet av samverkan med olika aktörer, såsom andra myndigheter, kommuner och branschföreträdare.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har lätt för att samarbeta och dela kunskap med andra, samtidigt som du kan arbeta självständigt och ta ansvar för att driva ditt arbete framåt. Du är noggrann och kvalitetssäker i ditt sätt att arbeta och har en god analytisk förmåga som gör att du kan strukturera och hantera komplexa frågor. Vidare har du en god kommunikativ förmåga och kan anpassa ditt budskap till olika målgrupper, både muntligt och skriftligt.
Boverket är en myndighet som ytterst arbetar på uppdrag av medborgarna. Vi söker dig som har en respekt och ödmjukhet inför rollen som statsanställd och ett stort intresse för samhällsfrågor.
Anställningen
Hos oss får du:
arbeta med samhällsviktiga och aktuella frågor där du bidrar till ett mer hållbart byggande
trevliga, engagerade och kompetenta kollegor i en kunskapsintensiv och stimulerande arbetsmiljö
en arbetsplats med goda möjligheter till professionell utveckling och kompetensutveckling
flexibla arbetssätt med möjlighet till distansarbete enligt myndighetens riktlinjer
en arbetsplats med fokus på hållbarhet, inkludering och balans mellan arbete och fritid.
Tjänsten är ett vikariat för utlånad personal på ungefär ett år. Placering vid huvudkontoret i Karlskrona. Tillträde enligt överenskommelse. På Boverkets nya huvudkontor kommer du att få arbeta på en toppmodern arbetsplats som främjar ett aktivitetsbaserat arbetssätt, gemenskap och en god arbetsmiljö.
För att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Visma Recruit. Vid ansökan kommer dina personuppgifter att hanteras i enlighet med GDPR. Genom din ansökan samtycker du till hanteringen. Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen, och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen. Ansökan kommer att sparas av myndigheten i 2 år efter att rekryteringen avslutats (i enlighet med Riksarkivets föreskrifter om gallring). Har du skyddad identitet, referenser eller liknande du själv bedömer som olämpliga att lämna ut, tag kontakt med ansvarig rekryterare.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1441/2026".
Detta är ett heltidsjobb.
371 23 KARLSKRONA
Boverket, Enheten för hållbara byggnader och energi
ST-Boverket
Emma Fäldt 0455-35 32 94
