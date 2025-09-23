Vikarierande Universitetslektor i teologi
Umeå universitet, Humanistisk fakultet / Högskolejobb / Umeå Visa alla högskolejobb i Umeå
2025-09-23
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå universitet, Humanistisk fakultet i Umeå
Institutionen för idé- och samhällsstudier tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har ca 110 anställda.
Vid institutionen samlas forskare, lärare och studenter inom ämnesområdena arkeologi, miljöarkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi under samma tak. Vi har också tre nationella resurser inom institutionens verksamhetsområde, det Miljöarkeologiska laboratoriet, Strategisk miljöarkeologisk databas (SEAD) och ArchLab.
Nu söker vi en vikarierande universitetslektor i teologi med inriktning mot historisk och praktisk teologi, 50%. Publiceringsdatum2025-09-23Dina arbetsuppgifter
Anställningen omfattar 50% under 13 månader. I anställningen ingår 40% undervisning/administration och 10% kompetensutveckling.
Arbetsuppgifterna innefattar främst planering, undervisning, examination och utvärdering inom teologprogrammet. Undervisning sker på kursen Kristendomens utveckling: grundkurs, och omfattar ledning av seminarier samt handledning av examensarbeten på kandidat- och magisternivå inom historisk och praktisk teologi, särskilt historisk. Därtill sker undervisning inom tematiska kurser inom ämnesområdet historisk och praktisk teologi, särskilt historisk på grund- och avancerad nivå. Förutom undervisning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.
Behörighet
Behörig att anställas är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i teologi med inriktning kyrkohistoria, historisk teologi eller praktisk teologi, eller i religionsvetenskap med inriktning kyrkohistoria, historisk teologi eller praktisk teologi, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
För att vara behörig för anställningen krävs förmåga att undervisa på svenska.
Bedömningsgrunder för urvalet
Bedömningsgrunder för urvalet är: vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom områdena historisk och/eller praktisk teologi, erfarenhet av administrativ verksamhet, god samarbetsförmåga samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.
Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:
- bredd och djup i forskningen - kvalitet och omfattning
- originalitet i forskningen
- produktivitet
- bidrag till det internationella vetenskapssamhället
- uppdrag inom vetenskapssamhället
- förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
- samverkan med omgivande samhälle
Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömningen är:
- förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
- förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
- erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
- medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
- ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen
Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.
Avvägning mellan bedömningsgrunder
Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Vid en avvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska pedagogisk skicklighet tillmätas störst vikt.
Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid forskningsskicklighet inom området historisk och/eller praktisk teologi.
Vid bedömningen av pedagogisk skicklighet ska särskild vikt fästas vid undervisningsskicklighet inom historisk och/eller praktisk teologi och särskilt på kurser med sådan inriktning som ingår i anställningen (jfr 5.Övrigt).
Planering och genomförande av undervisning och examination sker till stor del i lärarlag. Vikt ska därför fästas vid god samarbetsförmåga samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.
Därutöver ska viss vikt fästas vid den sökandes erfarenhet av administrativ verksamhet.
Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet; https://www.umu.se/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning-for-larare-vid-umea-universitet2/ Så ansöker du
Ansökan görs via Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi och ska vara inkommen senast 13 oktober 2024.
Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns i humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar: https://www.umu.se/contentassets/50940fbdac714459ad8b6a4406596619/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-240129.pdf
Notera att digitala kopior av publikationer ska bifogas till ansökan. För denna anställning ska ingen projektplan lämnas in.
Övrig information
Arbetsort är Umeå. För att genomföra undervisning, delta i planeringsmöten och fullgöra andra uppgifter som ingår i anställningen krävs närvaro i miljön.
Tillträde 1 januari 2026 eller enligt överenskommelse.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämneskoordinator Thomas Girmalm (090-786 78 21, mailto:thomas.girmlam@umu.se
) eller prefekt Jonas Nilsson (090-786 99 90, mailto:jonas.nilsson@umu.se
). Frågor som rör rekryteringsprocessen besvaras av HR-samordnare Anna Bladh (090-786 64 78, mailto:anna.bladh@umu.se
).
För mer information om institutionen, se: https://www.umu.se/institutionen-for-ide-och-samhallsstudier/.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AN 2.2.1.942.25". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874) Arbetsplats
Umeå universitet, Humanistisk fakultet Kontakt
Jonas Nilsson, prefekt 0907869990,jonas.nilsson@umu.se Jobbnummer
9521544