Vikarierande underläkare till medicin
Region Jämtland Härjedalen, Läkare medicin / Läkarjobb / Östersund Visa alla läkarjobb i Östersund
2026-06-30
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Vill du arbeta som vikarierande underläkare inom läkaravdelning medicin på Östersunds sjukhus?
Som vikarierande underläkare har du anställning inom läkaravdelning medicin med ett 30-tal specialistläkare, ca 20 ST-läkare samt ett antal AT- och vikarierande underläkare. Läkare medicin tillhör område hud, infektion och medicin. Området präglas av ett öppet synsätt med ett tillåtande klimat och närhet till varandra. Vi har även en närhet till övriga klinikers läkare med gott samarbete som följd av detta.
Östersunds sjukhus är ett komplett och välutrustat akutsjukhus med hög kompetens både vad gäller medicinska specialiteter och omvårdnad. Sjukhuset med 2500 medarbetare är det enda i länet, det är en fördel eftersom det möjliggör en närhet mellan de olika specialiteterna. En närhet som kommer patienterna till del. Mångsidighet, bredd och tillåtande klimat för forskning och utbildning är karaktäristiskt för sjukhuset. Vi har ett bra samarbete med Norrlands universitetssjukhus i Umeå och är utbildningsort för läkare kopplat till Umeå universitet.
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen – en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
5 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter som underläkare vilket innebär avdelningsarbete, jourarbete och arbete på akutmottagningen.Kvalifikationer
Läkarexamen.
Goda kunskaper i svenska språket, såväl muntligt som skriftligt samt erfarenhet av Cosmic krävs. Arbete på sjukhusavdelning är meriterande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/205/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Kyrkgatan 14 (visa karta
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831 83 ÖSTERSUND Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Läkare medicin Kontakt
Läkarföreningen
Ida Norlander Toohig ida.norlander-toohig@regionjh.se Jobbnummer
9984685