Vikarierande Sysselsättningshandledare Daglig Verksamhet
Vara kommun / Vårdarjobb / Vara Visa alla vårdarjobb i Vara
2025-11-12
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vara kommun i Vara
, Mölndal
eller i hela Sverige
Daglig verksamhet är en form av sysselsättning för personer i yrkesverksam ålder med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd eller med förvärvad hjärnskada.
Den dagliga verksamheten ska vara meningsfull och ge deltagarna stimulans, utveckling och gemenskap. Målet är att aktiviteterna ska bidra till personlig utveckling och göra det lättare att delta i samhället.
Inom Daglig Verksamhet arbetar vi med ett tydligt myndiggörandepedagogiskt förhållningssätt/empowerment där varje deltagares egen vilja och ambitioner är i fokus.
Utgångspunkten för verksamheten är att utifrån varje individs behov skapa förutsättningar att utvecklas vidare.
Vi söker nu två sysselsättningshandledare på vikariat t om 260531.
Din roll
Din huvuduppgift är att ge ett individuellt stöd utifrån individernas behov och förutsättningar. Du kommer att arbeta både i grupp och självständigt med deltagare i samverkan med dina kollegor. Utifrån varje deltagares genomförandeplan skapar vi en utvecklande och meningsfull verksamhet med det personliga stöd som behövs för att stödja en självständighetsprocess. Vi erbjuder exempelvis aktiviteter såsom; musik, friskvård och lättare montering. Vi har också en grupp som är på ridskolan i Vara.
Tillsammans med övriga medarbetare inom enheten kommer du vara med och utveckla daglig verksamhet för att möta brukares behov i framtiden.
Din kunskap och erfarenhet
Du har en gymnasial eller eftergymnasial utbildning med fokus på ett pedagogiskt förhållningssätt och kunskap om olika funktionsvariationer och dess påverkan för den enskilde. Eller annan utbildning/erfarenhet som kan prövas likvärdig.
Kunskaper kring empowerment/myndiggörandepedagogik är meriterande, tillsammans med tillgång till MI, 7TJUGO eller liknande metod.
Din framtida arbetsplats
Vi är en enhet som gör skillnad för Vara kommuns invånare. Daglig verksamhet är en del av Enheten arbete, sysselsättning och integration. Förutom Daglig Verksamhet enligt LSS, verkställer vi kommunens arbetsmarknadsinsatser och mottagande för nyanlända .
Vi vill rekrytera mer fördomsfritt och vill att du beskriver dig själv med en motivationstext. Det innebär att du istället för ett personligt brev motiverar varför vi ska anställa dig. Utdrag i belastningsregistret krävs vid anställning.
Vill du veta mer om din framtida arbetsplats och Vara kommun kan du läsa mer här https://vara.se/
Ansök gärna så snart som möjligt, då urval görs kontinuerligt.
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på http://www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/296". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vara kommun
(org.nr 212000-2924) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Arbete, sysselsättning och integration Kontakt
Maria Joelsson 0512-31366 Jobbnummer
9602096