Vikarierande Socialsekreterare, Barn- och unga

Publiceringsdatum2026-01-20
Vi inom Individ- och familjeomsorgen söker dig som är socionom och vill bli vår kollega i Barn- och unga-gruppen.
Barn- och unga-gruppen består av fem socialsekreterare, familjehemssekreterare samt 1:e socialsekreterare som ger stöd i det dagliga arbetet. Socialsekreterarna som arbetar i gruppen har ett tätt samarbete och hjälps åt i det dagliga arbetet.
Orsa kommuns Individ- och familjeomsorg består, förutom Barn- och unga-gruppen, av vuxen-grupp, resursgrupp och budget-och skuld-rådgivare. Vi har ett nära samarbete mellan de olika funktionerna och samverkar för att ge de personer som har behov av stöd från socialtjänsten de bästa förutsättningar.Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare i Barn- och unga-gruppen arbetar du med barn och ungdomar, som av olika anledningar har behov av stöd från socialtjänsten. Du kommer att genomföra utredningar enligt SoL och LVU samt följa upp öppna insatser, familjehem och HVB-placeringar. Vi arbetar enligt BBIC i nära samverkan med barnet, föräldrar och övriga parter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen, då detta är ett krav vid myndighetsutövning som rör barn och unga. Du bör ha några års erfarenhet av att ha arbetat inom individ- och familjeomsorg med inriktning barn och unga.
Vi ser dig som en trygg och stabil kollega, du arbetar lösningsfokuserat, men är också lyhörd och tydlig i din kommunikation. Du är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete samtidigt som du är flexibel och har förmågan att se möjligheter i förändringar. För oss är det av betydelse att du har god förmåga att arbeta såväl i grupp som självständigt. Vi kommer att lägga stor vikt vid den personliga lämpligheten.
Det är en fördel om du tidigare jobbat i ProCapita/LifeCare och har erfarenhet av att handlägga ärenden enligt BBIC.
Intervjuer av sökande kommer att hållas löpande under ansökningstiden.
Sektor socialtjänst omfattar äldreomsorg med särskilt boende och hemtjänst, särskild omsorg för personer med funktionsvariation, individ- och familjeomsorgen (IFO), arbetsmarknadsenheten (AME) samt kostenheten.
Individ- och familjeomsorgen arbetar med stöd och rådgivning till barn, ungdomar och deras familjer, personer med beroendeproblematik, ekonomiskt bistånd samt vissa insatser till psykiskt funktionshindrade.
