Vikarierande Restaurangchef

et cibus AB / Kockjobb / Österåker
2026-06-22


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&Mat söker en vikarierande restaurangchef med start i mitten av september
Har du ett genuint intresse för service, mat och vin? Då kan du vara den vi söker.
Om &Mat
&Mat är en restaurang som serverar en fast fyrarättersmeny med noggrant utvalda viner, med särskilt fokus på Bourgogne. I vår bar erbjuder vi välkomponerade cocktails, ett spännande vinutbud och smakrika snacks i en avslappnad och välkomnande miljö.
Hos oss står gästupplevelsen alltid i centrum. Vi arbetar med hög servicenivå, stort gästfokus och en varm personlig atmosfär.
Om rollen
Vi söker nu en vikarierande restaurangchef med start i mitten av september. Som restaurangchef leder du den dagliga driften, schemalägger och coachar teamet samt säkerställer att våra gäster får en bra upplevelse.
Tjänsten innebär arbete dag. kväll och helger.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
email
E-post: simonsoderberg@ochmat.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
et cibus AB (org.nr 559437-4414), https://www.ochmat.com
Sågvägen 2 (visa karta)
184 40  ÅKERSBERGA

Arbetsplats
Restaurang &Mat

Jobbnummer
9973273

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