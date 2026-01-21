Vikarierande personal till Laboratoriet
2026-01-21
Kaunis Iron driver järnmalmsgruvan i Pajala. Vi gör det med respekt, engagemang och nyfikenhet för både människa och miljö. Tillsammans bygger vi en hållbar och långsiktig gruvnäring som skapar värde för lokalsamhället. Vårt unika järnmalmskoncentrat är starkt efterfrågat bland världens stålverk. Tack vare en hållbar produktion, skicklig verksamhet och anläggningar i världsklass, intar Kaunis Iron en stark position på den globala marknaden.
Till vårt laboratorium i Kaunisvaara söker vi nu en vikarierande laborant. Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Utföra rutinanalyser omfattande mottagning, provberedning, analysering och rapportering.
Arbetsplatsen ska städas och hållas ren och ordnad under hela arbetspasset. En ren arbetsmiljö är en grundläggande förutsättning för den verksamhet vi bedriver och är avgörande för säkerhet, kvalitet och ett professionellt arbetssätt.
Delta i analysverksamhet med instrument XRF, Leco, Malvern, ABA, Davids Tube etc..
Övriga uppgifter såsom att medverka i utveckling av arbetsplats och arbetsmiljö, städa av arbetsplatsen vid avslut av arbetsmoment etc ingår också.
Arbetet ska utföras på ett säkert och effektivt sätt ett utifrån ett arbetsmiljö-, kostnads, och underhållsperspektiv.
Utbildning och kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasiekompetens alternativt motsvarande kompetens med erfarenhet från liknande verksamhet. Du besitter förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska. B-körkort krävs också. Erfarenhet av laborativ verksamhet är meriterande. Dina personliga egenskaper
Arbetet som laborant kräver ett noggrannt sinnelag och god förmåga att kunna följa instruktioner och rutiner. Då vi är ett bolag under utveckling ser vi att du är flexibel och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheterna i förändringar. Du besitter en god samarbetsförmåga och kan fungera väl tillsammans med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du lägger stor vikt på vara en god kollega, du är hjälpsam och tillmötesgående. Du innehar en personlig mognad och integritet som gör att du är trygg, stabil, ärlig och har självinsikt. Som person är du lojal, du handlar i enlighet med fattade beslut och verksamhetens mål. Inom Kaunis Iron arbetar vi aktivt med vår företagskultur och våra värderingar och förväntar oss att du som sökande vill arbeta i enlighet med detta.
Arbetstider
SkiftarbeteTillträde
Enlig överenskommelse.
Innan vikariatet börjar genomförs introduktionsutbildning med samtliga vikarier. Introduktionens längd varierar beroende på vilken tidigare erfarenhet du besitter inom arbetsområdet.
Anställningsvillkor
Vikariat under ordinarie personals frånvaro. Individuell lönesättning enligt kollektivavtal med Unionen, Ledarna och Sveriges ingenjörer.Tillträde
Enligt överenskommelsef. Rekrytering sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt.
Vi vill verka för en jämställd arbetsplats där man ser mångfald som en styrka. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta.
Annons- och rekryteringsföretag undanbedes.
Mera information om oss hittar du på www.kaunisiron.se. Ersättning
Individuell lönesättning enligt kollektivavtal med Unionen, Ledarna och Sveriges ingenjörer
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kaunis Iron AB
(org.nr 559003-4103) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Laboratoriesamordnare
Nicolas Groth nicolas.groth@kaunisiron.se 070-382 87 35
9695856