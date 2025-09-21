Vikarierande lärare till Karlshovsskolan
Drivs du av att skapa goda relationer och jobba med barns språkutveckling? Då kan du vara den vi söker!
Vilka är vi?
Karlshovsskolan är en tvåparallellig F-6 skola med 46 medarbetare, rektor samt biträdande rektor. Vi arbetar i arbetslag för årskurserna F-1, 2-3, 4-6 samt för fritidshemmet och stödteamet. Gemensamt för skolans alla arbetslag är att personalen har bred och djup kompetens att leda elevernas lärande och utveckling.
Våra klassrum har goda lärmiljöer, smartboard och eleverna har tillgång till datorer. Vi har en varierad undervisning för att nå eleverna på bästa sätt. Våra pedagoger lägger fokus på att skapa goda relationer med eleverna men också för att få dem att nå högre måluppfyllelse. Rasterna är fyllda av aktiviteter på skolgården och alla får vara med.
På Karlshovsskolan har vi ett starkt Trygghetsteam som arbetar för tryggheten på skolan samt belyser värdet av att alla får vara den man är. Vi har även ett väl utvecklat Elevhälsoteam som jobbar nära våra elever.
Karlshovsskolan ligger på gångavstånd till Himmelstalundsfältet och dess motionsspår och gröna ytor, och består av en äldre skolbyggnad samt en nyare del där fritidshemmet har gemensam öppning och stängning. Övrig tid spenderas i båda byggnaderna. Vissa av våra elever följer vi även till nattomsorg.
Vi söker nu en vikarie då vår lärare i svenska som andraspråk (SVA) går på föräldraledighet.Publiceringsdatum2025-09-21Arbetsuppgifter
Rollen innebär att du undervisar elever i SVA från årskurser 1-6. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen utifrån våra styrdokument. Du ingår i arbetslag och har nära samarbete med mentorer och andra lärare i ämnet SV där du bidrar till det kollegiala lärandet på skolan.
Du har även nära samarbete med vårdnadshavare. Vidare genomför du också tester och behovsprövningar för SVA och analyserar data som ligger till grund för rektorsbeslut. I tjänsten ingår inte mentorskap.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i ämnet svenska och SVA åk 1-3 alt 1-6. Du har erfarenhet av att undervisa i SVA och är van vid att göra behovsprövningar och analysera resultat som ligger till grund för beslut/avslag om SVA.
Som person är du trygg och lyhörd med förmåga att skapa positiva och förtroendefulla relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är pedagogiskt och anpassar din undervisning efter individ och situation.
Du har ett elevnära förhållandesätt där du coachar och motiverar eleverna till inlärning. Då vi jobbar med barn ser vi att du är uthållig och kan behålla lugnet samt göra kloka prioriteringar även i stressiga situationer.
Du är väl insatt i skolans styrdokument och tjänsten kräver även att du har mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska, både i tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Vikariat på heltid
Anställningens längd: 26-01-07 - 26-06-12
Tillträdesdatum: 7 januari
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 12 oktober
Kontakt: Rektor Ida Withell på 011-15 32 19
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
