Vikarierande lärare i matematik och no
2025-09-22
Helenelundsskolan söker en legitimerad lärare i matematik, kemi och teknik för ett längre vikariat
Arbetsplatsbeskrivning
Helenelundsskolan är en F-9 skola med ca 1000 elever, belägen mitt i södra Sollentuna med goda kommunikationer.
Vi är en skola för framtiden, baserad på kreativitet, trygghet och lärande. Vi vill att våra elever ska utmanas i sitt lärande under sin tid hos oss och sedan lämna skolan som starka ansvarstagande och vetgiriga individer, redo för nya utmaningar i livet med en tilltro till sina egna förmågor. Vi arbetar för att elever och personal ska ha lust att pröva, rätt att göra misstag och mod att försöka igen. Skolan är en certifierad Olwéusskola, vilket innebär att vi arbetar systematiskt med förebyggande arbete kring kränkande behandling. Skolans vision: Vi utvecklar framtiden, med mål orden: gör gott- må gott-utvecklas
Skolans stora elevhälsoteam som består av kuratorer, skolsköterskor, studie-och yrkesvägledare, specialpedagoger och speciallärare arbetar både främjande och förebyggande för elevernas psykiska och fysiska hälsa. De samarbetar också med dig i verksamheten och hjälper dig att utvecklas i din lärarroll.
Högstadiet är organiserat i tre arbetslag med arbetslagsledare som arbetar nära biträdande rektor som har ansvar för verksamheten.Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är legitimerad lärare i matematik, kemi och teknik för ett längre vikariat med möjlighet till förlängning. I uppdraget ingår delat mentorskap.
Du kommer ingå i ett arbetslag på högstadiet som tillsammans tar sig an pedagogiska och praktiska frågor som dyker upp. Du samarbetar och utvecklas också tillsammans med mycket kunniga ämneskollegor. Du kommer tillsammans med dina kollegor planera, ta ansvar och bidra till det kollegiala lärandet inom den dagliga verksamheten och inom skolans utvecklingsområden. Vi har under de senaste läsåren arbetat mycket med fortbildning inom alla aspekter av tillgängligt lärande.Kvalifikationer
Din undervisning är välplanerad utifrån klassens eller gruppens behov och du arbetar differentierat och varierat. Du är bra på att skapa motivation och intresse och du är väl förtrogen med skolans styrdokument. Du är en naturlig och tydlig ledare i klassrummet och skapar god studiero. Du sätter elevernas kunskapsutveckling och trygghet i centrum och du är därför både lyhörd och prestigelös. Som person är du ansvarstagande och har lätt att skapa förtroendefulla relationer med såväl elever, kollegor och vårdnadshavare. Du är van vid digitala arbetssätt och förtrogen med google classroom.
Vi erbjuder
En arbetsplats där man vill stanna kvar för de goda samarbetena både mellan lärare och mellan lärare och elev samt för den trevliga stämningen.
Vi har höga förväntningar på både elever och medarbetare och erbjuder ett personligt utvecklande arbete tillsammans med engagerade kollegor och elever.
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
Lova Kempe 073-9152153
