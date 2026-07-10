Vikarierande kurator
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2026-07-10
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Kungsgärdets vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen till oss på Kungsgärdets vårdcentral!
Vi söker dig som är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator som vill arbeta på vår vårdcentral. Vi erbjuder dig ett vikariat på heltid mellan 1/9-2026 och 31/8-2027 med eventuell möjlighet till förlängning.
Region Uppsala och Nära vård och hälsa har förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Ditt uppdrag
Hos oss kommer du att ingå i ett team inom psykisk hälsa tillsammans med en annan kurator och tre psykologer och ditt arbetsområde kommer att vara psykosocial ohälsa som inte kräver specialistpsykiatrins resurser.
Som kurator arbetar du självständigt med patienter från 18 års ålder och uppåt. I arbetet ingår att ha stödsamtal, samtalsbehandling och rådgivning för att stärka patienternas resurser att bemöta och hantera sin livssituation t ex vid kris- och sorgebearbetning och stress- och utmattningsreaktioner.
Samtalsbehandling kan ske individuellt, i grupp eller via internet och videosamtal.
Du kommer även att arbeta med individuell psykosocial kartläggning och bedömning och stödja patienten med navigering bland samhällets olika stödresurser. Att skriva intyg och remisser och samverka med andra vårdgivare och myndigheter utifrån den aktuella patientens behov ingår också i arbetsuppgifterna.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad kurator och med erfarenhet av psykosocialt arbete. Erfarenhet från vårdcentralsarbete är meriterande. Arbetet förutsätter att du har god samarbetsförmåga, trivs med och har erfarenhet av att arbeta i team men även att du har förmåga till självständigt arbete.
Som person är du tydlig i din kommunikation, strukturerad i ditt arbetssätt och har god initiativförmåga. Du har pedagogisk förmåga och kan lätt skapa kontakt med både patienter och kollegor. Du trivs med att utveckla verksamhet och samarbetsformer, såväl inom som mellan vårdcentralerna samt med våra vårdgrannar.
Vår verksamhet
Kungsgärdets vårdcentral tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala och ligger centralt i Uppsala. Vi har cirka 11 000 listade patienter och är runt 50 medarbetare. Vi erbjuder det mesta inom primärvård och på vårdcentralen arbetar alla för att ge våra patienter bästa möjliga omhändertagande. Våra patienter är allt från unga barnfamiljer och studenter till äldre medborgare. Det gör arbetet hos oss både omväxlande och stimulerande.
Vill du veta mer?
För mer information om arbetet och verksamheten är du varmt välkommen att kontakta gruppchef Lena A Larsson, e-post lena.a.larsson@regionuppsala.se
eller tel. 070-610 18 61.
Fackliga företrädare nås via växeln: 018-611 00 00.Publiceringsdatum2026-07-10Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga CV, kopia på ditt utbildningsbevis och andra relevanta bilagor som styrker din kompetens och erfarenhet. Skicka gärna in din ansökan redan idag då intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden. Vi vill ha din ansökan senast 14 juni.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH197/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9999585